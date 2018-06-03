親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沈寂一世紀 美濃廣興國小重新種回木藍

2018-06-03 00:23聯合報 記者王昭月╱即時報導

沈寂一世紀，製造藍靛的重要原料木藍，近年重新被種回高雄美濃，廣興國小師生攜手復育，在種藍、採藍等過程中復振了美濃昔日產業，也找回土地情感的依歸。

18世紀美濃廣植木藍，採摘後製造藍靛再染製布料，當時在地客家藍衫都由廣興一帶的三處藍染地窖染成，是美濃早年重要的產業。後來化學染料興起，加上轉作菸葉，藍染產業衰退，木藍田才一寸寸消逝。

木藍是客家藍染文化根源，廣興國小不忍這項產業失傳，2014年起開啟木藍復育計畫，並納為發展特色。校友黃彩雲無償出借校旁一塊1.8分大的廢耕檳榔園供作木藍田，2年前的4月，廣興師生將育成的600棵木藍苗移至田區，重現風華。

「我們是全台唯一養缸的學校」校長謝惠君說，從種木藍、採藍、製作藍靛、染布到走秀、行銷、導覽一貫化作業，全台只有廣興國小做到。有人質疑，小學為何要做產業？其實焦點不在產業，而是透過一片木藍葉傳承失落120年的客家先民智慧，教育孩子自信心及美感。過程裡，孩子清晨4點即下田採藍，也頂著烈日鋤草，鍥而不捨做好每個細節，每一步驟都在訓練態度與能力。

廣興國小已故前教務主任溫文玲是復育木藍工藝的推手，生前她常為了傳承技藝而廢寢忘食，校園內親植的兩棵木藍如今生長茂盛，象徵藍染精神不朽。

劉淑女師參與復育木藍，才深刻認識到客家藍染文化，如今是名藍染達人。廣興國小招聘的專案經理人徐暐玲，則全力傳承師生藍染工藝。

從農耕復育到文化扎根，4年來廣興國小一步一腳印，木藍的種子在心底發芽，孩子們種木藍、學藍染，再裁成舞衣穿著登台，跳出木藍復育的故事，拿下全國舞蹈大賽優勝，同時拍成微電影，畫成繪本，連巴拿馬外賓都前來參訪，成就一篇值得典藏的木藍復育史。

劉淑女老師（見圖）說，已故的前教務主任溫文玲在校園親植的木藍，啟動了木藍產業的再...
劉淑女老師（見圖）說，已故的前教務主任溫文玲在校園親植的木藍，啟動了木藍產業的再生。記者王昭月／攝影
分享
木藍的種子重新種回美濃，重啟在地木藍產業。記者王昭月／攝影
木藍的種子重新種回美濃，重啟在地木藍產業。記者王昭月／攝影
分享
廣興國小校友黃彩雲無償出借位在校旁的一處廢耕檳榔園，供作木藍田，重展菁田風華。記...
廣興國小校友黃彩雲無償出借位在校旁的一處廢耕檳榔園，供作木藍田，重展菁田風華。記者王昭月／攝影
分享
兩年前廣興國小師生重新把木藍種回。圖／廣興國小提供
兩年前廣興國小師生重新把木藍種回。圖／廣興國小提供
分享
美濃廣興國小在校園一隅復育木藍苗。記者王昭月／攝影
美濃廣興國小在校園一隅復育木藍苗。記者王昭月／攝影
分享
美濃廣興國小復育木藍文化，連連得獎。記者王昭月／攝影
美濃廣興國小復育木藍文化，連連得獎。記者王昭月／攝影
分享

藍染美濃

相關新聞

復育木藍有成 廣興國小將催生社會企業

2018-06-03 00:25

不滿只設籍高雄 陳其邁、許立明籲中油總部實質南遷

2018-06-02 20:45

墾丁南灣陽傘統一換藍 遊客有褒也有貶

2018-06-02 15:15

師生下田種稻 食農教育共享盤中飧

2018-06-02 14:53

珠寶女企業家呂華苑 週一宣布參選澎湖縣長

2018-06-02 13:54

法式甜點藏身古厝 糕餅業第3代開新路

2018-06-02 13:43

金門消防發明王設計水帶拖車 節省2倍時間人力

2018-06-02 10:17

金門書展登場 邀你徜徉書海

2018-06-01 23:26

屏東2幸運兒 繳電費、電話費 發票中百萬大獎

2018-06-01 23:14

否認中油董座是過渡 戴謙：擱有人比我卡短

2018-06-01 23:10

墾丁大街遊客不來 換台灣獼猴下山逛大街

2018-06-01 23:03

建商助偏鄉 見小苗初長成 學童表演展現學習成果

2018-06-01 22:58

大東山珠寶董座呂華苑 周一宣布參選澎湖縣長

2018-06-01 22:56

澎湖陸籍配偶參觀法院 關心家暴與家事法問題

2018-06-01 21:14

香蕉價崩 旗山老蕉農懷念「8成香蕉外銷日本年代」

2018-06-01 19:49

影／台南水情嚴峻 高雄水利會同意多餘水可支援台南

2018-06-01 17:25

世界美麗海灣 澎湖帆船舟系列賽打頭陣

2018-06-01 16:46

影／鳳梨香蕉崩盤 高雄農掛「民進黨不倒農民不會好」布條

2018-06-01 13:20

揪團採玉荷包 農遊團強強滾

2018-06-01 13:20
看更多

熱門文章

連遭3綠官員攻擊 館長嗆：你們作為讓我覺得不齒

2018-06-02 15:49

有條件！機車與大貨車將可以走蘇花改

2018-06-02 10:05

桃園站前遠百誠品走過14年 月底將熄燈

2018-06-02 19:18

苗栗繡球花浪漫來襲 遊客：紫爆太犯規！

2018-06-02 08:17

影／「我巧遇馬英九ㄟ」 紫南宮這面窗戶成打卡熱點

2018-06-02 20:07

影／西濱快白沙屯至通霄段通車 白沙屯媽巡行祈福

2018-06-02 09:44

數位雷達測照新設備全出動 苗栗加強夜間超速取締

2018-06-02 16:47

基隆、瑞芳6日3萬多戶大停水 汰換台二線舊管

2018-06-02 14:06

珊瑚白化了 空拍珊瑚潭缺水震撼景象

2018-06-02 19:27

「坦然面對這條路」 竹南社區理事長辦生前告別式

2018-06-02 07:59

中央和四縣市、民間協力啟動淡蘭古道整修

2018-06-02 11:12

來這邊消暑！新竹親子沙灘戲水區 孩子玩瘋

2018-06-02 14:54

桃園插畫大展 34名畫家帶你去旅行

2018-06-02 07:41

台中連鎖麵包坊「咕咕霍夫」無預警歇業

2018-06-02 22:16

南投地牛翻身幸無災情 民眾：嚇醒不敢賴床

2018-06-02 11:08

回應侯友宜「負債說」蘇貞昌：侯說的越來越荒唐

2018-06-02 21:30

珠寶女企業家呂華苑 週一宣布參選澎湖縣長

2018-06-02 13:54

墾丁南灣陽傘統一換藍 遊客有褒也有貶

2018-06-02 15:15

住在森林裡！新化林場98歲生日全新會館啟用

2018-06-02 15:33

34年前一分為二 因少子化原斗國中、小學將合併轉型

2018-06-02 19:59

影／神祕沙灘開放了 「滾石之音」好療癒

2018-06-01 16:25

「海嘯」來襲疏散告示指向海 遊客：這是送死嗎？

2018-06-02 13:55

畢業季到 這個獎連社會人士也想要

2018-06-02 18:15

員工旅遊加入愛心行動 台積電用不一樣角度幫助花蓮

2018-06-02 17:19

台中史上第一次龍舟賽 豐原軟埤仔溪水域今出發

2018-06-02 14:06

朱立倫現滷黑豬炕肉飄香 民眾大排長龍等填肚子

2018-06-02 17:17

外傘頂洲恐消失 海洋委員會擬抽沙填沙搶救

2018-06-02 08:48

北市還債逾500億 柯文哲：各縣市財政紀律差

2018-06-02 18:12

阿里山火車「碰壁」 試車第二天機關車故障

2018-06-02 19:55

竹科園區三期計畫變更 老農民舉布條抗議

2018-06-02 16:20

串聯11景點 東北角壯圍沙丘線公車上路了

2018-06-02 07:31

曾被拱選宜蘭縣長 薛呈懿：差一歲資格不夠

2018-06-02 18:58

淡蘭國家級綠道啟動 山徑認識人文意涵

2018-06-02 14:56

金門消防發明王設計水帶拖車 節省2倍時間人力

2018-06-02 10:17

中市「黃金雨」阿勃勒、大花紫薇盛開

2018-06-02 15:17

犯保5個分會在草悟道 合辦桔梗花馨生人產品展

2018-06-02 16:25

影／與災民心連心 林書豪來花蓮了！

2018-06-02 21:45

彰化埔心武聖宮80歲生日 喝「仙水」是眾人記憶

2018-06-02 07:44

不滿只設籍高雄 陳其邁、許立明籲中油總部實質南遷

2018-06-02 20:45

台南年度盛事敏惠兒童戲劇畢業展 千人擠爆

2018-06-02 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top