沈寂一世紀 美濃廣興國小重新種回木藍

2018-06-03 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



沈寂一世紀，製造藍靛的重要原料木藍，近年重新被種回高雄美濃，廣興國小師生攜手復育，在種藍、採藍等過程中復振了美濃昔日產業，也找回土地情感的依歸。

18世紀美濃廣植木藍，採摘後製造藍靛再染製布料，當時在地客家藍衫都由廣興一帶的三處藍染地窖染成，是美濃早年重要的產業。後來化學染料興起，加上轉作菸葉，藍染產業衰退，木藍田才一寸寸消逝。

木藍是客家藍染文化根源，廣興國小不忍這項產業失傳，2014年起開啟木藍復育計畫，並納為發展特色。校友黃彩雲無償出借校旁一塊1.8分大的廢耕檳榔園供作木藍田，2年前的4月，廣興師生將育成的600棵木藍苗移至田區，重現風華。

「我們是全台唯一養缸的學校」校長謝惠君說，從種木藍、採藍、製作藍靛、染布到走秀、行銷、導覽一貫化作業，全台只有廣興國小做到。有人質疑，小學為何要做產業？其實焦點不在產業，而是透過一片木藍葉傳承失落120年的客家先民智慧，教育孩子自信心及美感。過程裡，孩子清晨4點即下田採藍，也頂著烈日鋤草，鍥而不捨做好每個細節，每一步驟都在訓練態度與能力。

廣興國小已故前教務主任溫文玲是復育木藍工藝的推手，生前她常為了傳承技藝而廢寢忘食，校園內親植的兩棵木藍如今生長茂盛，象徵藍染精神不朽。

劉淑女師參與復育木藍，才深刻認識到客家藍染文化，如今是名藍染達人。廣興國小招聘的專案經理人徐暐玲，則全力傳承師生藍染工藝。