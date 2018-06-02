不滿只設籍高雄 陳其邁、許立明籲中油總部實質南遷
民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁1日參加台灣中油公司72周年慶活動時，呼籲中油公司不只把總公司設籍在高雄，還要把實質的企業總部大樓搬到高雄。中油董事長戴謙則表示會在高雄建中油大樓，但不表示一定要把總部遷到高雄。高雄市代理市長許立明2日向戴謙及中央喊話，希望中油正視公司勞工和生產線所在的高雄，加速南遷高雄。
陳其邁說，中油五輕遷走後，將有位在高雄市蛋黃區、高達200多公頃的土地可規劃作高雄市的新門戶，這也是高雄市左營、楠梓地區居民最核心的生活圈；中油企業總部大樓南遷，把機會帶到高雄，這是對於高雄產業轉型升級很關鍵的一步。
陳其邁表示，在中油企業總部搬遷到高雄後，他將要求經濟部加碼投資高雄，連帶把研發人才、工作機會都帶到高雄；中油一直都是台灣石化產業的龍頭，隨著時代的轉變、科技進步，他願意全力爭取中央和地方的協助，讓中油從傳統石化產業的領頭羊，逐步轉型為循環經濟綠能產業的領頭羊，帶動中下游廠商共同轉型。
戴謙1日接受媒體訪問有關總部實質南遷之事時表示，會在高雄建中油大樓，但不表示一定要把總部遷到高雄；未來高雄中油大樓會開放辦公空間租賃，高雄煉油廠周遭有3座捷運站交通便利，歡迎企業、外商一起使用，中油會好好配合高雄市推動活化城市空間。
據媒體報導，中油公司後來又提到，位在台北市信義區的企業總部大樓，與上級機關及同業間的聯繫便利，且有1400位員工，得考量員工的家庭。
許立明2日強調，81石化氣爆的悲劇猶在眼前，中油總公司不應僅僅為了「聯繫上的方便」忽視了高雄109萬戶家庭的安全；中油總數1萬6000名員工中，近6000名在高雄，占了約4成，其中還有近千名長年在公安意外連連的中油高雄廠賣命工作，中油更不能忽視這些員工的安全。
許立明向戴謙及中央喊話，應該正視公司勞工和生產線所在的高雄過去為了中油及重工業發展所承受的一切苦痛，中央應加速中油總公司實質南遷，畢竟沒有什麼比安全更重要，並藉此檢討全國的產業布局，以實質改善資源分配不均的現象。
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