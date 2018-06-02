不滿只設籍高雄 陳其邁、許立明籲中油總部實質南遷

2018-06-02 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁1日參加台灣中油公司72周年慶活動時，呼籲中油公司不只把總公司設籍在高雄，還要把實質的企業總部大樓搬到高雄。中油董事長戴謙則表示會在高雄建中油大樓，但不表示一定要把總部遷到高雄。高雄市代理市長許立明2日向戴謙及中央喊話，希望中油正視公司勞工和生產線所在的高雄，加速南遷高雄。

陳其邁說，中油五輕遷走後，將有位在高雄市蛋黃區、高達200多公頃的土地可規劃作高雄市的新門戶，這也是高雄市左營、楠梓地區居民最核心的生活圈；中油企業總部大樓南遷，把機會帶到高雄，這是對於高雄產業轉型升級很關鍵的一步。

陳其邁表示，在中油企業總部搬遷到高雄後，他將要求經濟部加碼投資高雄，連帶把研發人才、工作機會都帶到高雄；中油一直都是台灣石化產業的龍頭，隨著時代的轉變、科技進步，他願意全力爭取中央和地方的協助，讓中油從傳統石化產業的領頭羊，逐步轉型為循環經濟綠能產業的領頭羊，帶動中下游廠商共同轉型。

戴謙1日接受媒體訪問有關總部實質南遷之事時表示，會在高雄建中油大樓，但不表示一定要把總部遷到高雄；未來高雄中油大樓會開放辦公空間租賃，高雄煉油廠周遭有3座捷運站交通便利，歡迎企業、外商一起使用，中油會好好配合高雄市推動活化城市空間。

據媒體報導，中油公司後來又提到，位在台北市信義區的企業總部大樓，與上級機關及同業間的聯繫便利，且有1400位員工，得考量員工的家庭。

許立明2日強調，81石化氣爆的悲劇猶在眼前，中油總公司不應僅僅為了「聯繫上的方便」忽視了高雄109萬戶家庭的安全；中油總數1萬6000名員工中，近6000名在高雄，占了約4成，其中還有近千名長年在公安意外連連的中油高雄廠賣命工作，中油更不能忽視這些員工的安全。