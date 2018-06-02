首批取得學士學位的陸生 鼓勵想來台的陸生：大膽來！

2018-06-02 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



教育部2014開放國立大學招收「學士學位陸生」，高雄大學今年有4名陸生取得學位畢業。亞太工商管理學系肖金恩告訴想來台灣就學的陸生，「大膽來，不要怕，這裡很多人幫你們！」

國立高雄大學今天舉行第15屆畢業典禮，校長王學亮贈以「迎向改變、做你所愛」8字贈予畢業生。四年前教育部開放國立大學招收學士學位陸生，高雄大學有5名學士班陸生入學，分別是財經法律學系余瑋盈、亞太工商管理學系肖金恩、土木與環境工程學系李怡安、應用數學系李雲昊、創意設計與建築學系蔣聞曉。他們今年都將畢業，課業上表現獲系上師長稱許。

李雲昊成績優異獲選為系上榮譽畢業生，並通過「CPE（大學程式能力檢定）」且取得資訊工程學系輔系資格。余瑋盈認真學業也認真玩，參加社團「熱舞社」，結交不少「舞」林同好，畢業後準備回大陸參加律師考試，再赴澳洲深造，母親這次也特別來台灣參加女兒的畢業典禮。

肖金恩在學期間走遍全台，各地風土民情可說是如數家珍，9月將到英國攻讀碩士學位。她表示，這四年接到很多方面，成長許多，如果有大陸的高中生想來台灣念大學，她的建議是：大膽來，不要怕，這裡會有很多人幫你們！