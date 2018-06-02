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墾丁南灣陽傘統一換藍 遊客有褒也有貶

2018-06-02 15:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾丁國家公園南灣沙灘是台灣高人氣的遊憩沙灘，但沙灘陽傘五顏六色、拖曳車和器材亂放、岸上環境雜亂等亂象，被批宛如「難民營」；墾管處踏出整頓第一步，發放近百支顏色一致的藍色陽傘，今天起全面換新，遊客評價不一，有人認為氣象一新，有人認為色調與景觀不搭且排放雜亂，岸邊還是一團亂。

墾丁南灣長逾600公尺，潔白沙灘和清澈海水每年吸引大批遊客來戲水、衝浪，但沙灘陽傘顏色雜亂、拖曳車和器材亂放、岸上環境雜亂等亂象，長期為人詬病，還被嘲諷宛如「難民營」，對於遊憩品質要求的提升，墾管處展開環境景觀整頓，第一步針對五顏六色的沙灘陽傘，發放近百支藍色陽傘，今天起全面換上新傘。

墾管處說，之前邀南灣水上活動業者溝通，業者投票決定統一的陽傘顏色為藍色，首批由在地業者樂活南灣公司和俥亭停車公司協助購置，後續則由業者自行替換；5月邀業者溝通沙灘營運基本規則，訂今天起統一顏色，業者也自行分組整理環境、拖曳車停置規範等，每天營運結束後，插立的陽傘均拔除，回復沙灘景觀的完整性。

針對遊客反映岸邊和岸上的景觀雜亂，墾管處說，現在的改變只是起點，管處著手進行業者儲放區、營運分區及其他配套經營措施規畫，在南灣海域遊憩業者都有意願改善的共同目標下，期待一步步持續改善遊憩品質，提供更乾淨、美麗的遊憩環境。

墾丁南灣岸邊任意堆置水上活動器材和舊陽傘，與海岸美麗景觀不協調。記者潘欣中／攝影
墾丁南灣岸邊任意堆置水上活動器材和舊陽傘，與海岸美麗景觀不協調。記者潘欣中／攝影
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屏東墾丁南灣沙灘上原本五顏六色的陽傘今天起全部換上藍色，有人認為氣象一新，有人認...
屏東墾丁南灣沙灘上原本五顏六色的陽傘今天起全部換上藍色，有人認為氣象一新，有人認為色調與景觀不太搭，且排放雜亂。記者潘欣中／攝影
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沙灘墾管處難民
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