墾丁南灣陽傘統一換藍 遊客有褒也有貶

2018-06-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園南灣沙灘是台灣高人氣的遊憩沙灘，但沙灘陽傘五顏六色、拖曳車和器材亂放、岸上環境雜亂等亂象，被批宛如「難民營」；墾管處踏出整頓第一步，發放近百支顏色一致的藍色陽傘，今天起全面換新，遊客評價不一，有人認為氣象一新，有人認為色調與景觀不搭且排放雜亂，岸邊還是一團亂。

墾丁南灣長逾600公尺，潔白沙灘和清澈海水每年吸引大批遊客來戲水、衝浪，但沙灘陽傘顏色雜亂、拖曳車和器材亂放、岸上環境雜亂等亂象，長期為人詬病，還被嘲諷宛如「難民營」，對於遊憩品質要求的提升，墾管處展開環境景觀整頓，第一步針對五顏六色的沙灘陽傘，發放近百支藍色陽傘，今天起全面換上新傘。

墾管處說，之前邀南灣水上活動業者溝通，業者投票決定統一的陽傘顏色為藍色，首批由在地業者樂活南灣公司和俥亭停車公司協助購置，後續則由業者自行替換；5月邀業者溝通沙灘營運基本規則，訂今天起統一顏色，業者也自行分組整理環境、拖曳車停置規範等，每天營運結束後，插立的陽傘均拔除，回復沙灘景觀的完整性。