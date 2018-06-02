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珠寶女企業家呂華苑 週一宣布參選澎湖縣長

2018-06-02 13:54中央社 澎湖縣2日電

女企業家呂華苑。聯合報系資料照
女企業家呂華苑。聯合報系資料照
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出身澎湖、經營大東山珠寶的女企業家呂華苑4日將宣布參選澎湖縣長，期盼帶領澎湖天堂起帆領航。年底澎湖縣長選情將形成「6搶1」選局，是澎湖有史以來縣長選舉參選人數最多的一次。

呂華苑4日將在台北公司宣布參選澎湖縣長。她今天接受媒體電話受訪表示，10多年前返回澎湖經營珠寶與水族館等，走遍全縣各個角落，知道要建設澎湖成為實幸福島嶼，去年以10個月的時間來完成10萬字的「澎湖女兒的珍珠人生」一書並付梓後，認為時機成熟，以20年磨一劍，決定投入縣長選舉，

呂華苑4日將在台北舉行參選記者會。呂華苑早在20年前，就寫下「澎湖2020願景希望天地（WishParadise Vision 2020）」透露參選想法，這次要以「澎湖女兒」身分，透過愛和善的力量來改變故鄉，建設澎湖美麗海灣，成為幸福生活的天堂。

呂華苑是大東山珠寶集團創辦人呂清水的女兒，多年來一直扮演家族事業對外發言人角色，2016年5月擔任大東山珊瑚寶石公司董事長，並規劃社會公益志業，帶動在地多元就業方案。

年底澎湖縣長角逐，目前除了現任民進黨籍的縣長陳光復尋求連任外，還有國民黨提名前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、以無黨籍身分參選的前澎湖科大主秘吳政隆與企業界陳大松等人有意角逐。

呂華苑4日記者會宣布投入選舉，也是唯一的女性，澎湖縣長選情將形成「6搶1」，是澎湖有史以來縣長選舉參選人數最多的一次。(編輯:孫承武)

澎湖
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