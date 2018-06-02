金門消防發明王設計水帶拖車 節省2倍時間人力

2018-06-02 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門金城地區老舊街道密佈，消防栓水源設置不足，狹窄的街道原本車輛就不易通行，又因違規車輛停放，使得消防車輛通行更加困難。有鑒於此，金門消防局集體構思以自來水管結合現成推車，設計出「長距離水線部署推車」，水帶拖車可放置6條水帶，一人即可直接拉行部署，可節省約2倍時間及人力，有效提升狹小巷弄消防水帶部署效率，堪稱是「小兵立大功」。

金門縣消防局長楊肅凱表示，以往火災發生時，如遇狹窄巷弄或附近沒有消防栓，消防人員要前進火場灌救，須以人力背水帶沿路佈線，80公尺距離要花約70秒佈設時間，且每條20公尺長的水帶重達5公斤，常動員2到3人協助佈設，因此小隊長李錫安參考國內外資料，設計「水帶拖車」，一人即可操作，佈線120公尺只需花40秒，大幅提高救災效率。

李錫安說，消防車上放置的水帶可以分成單捲、雙捲、Z字型及克里夫蘭捲，針對不同的空間地點使用不同的水帶，但當消防車停放的位置距離火點超過100米，使用雙捲水帶佈線由2人來執行，過程中會耗掉2分半到3分鐘的時間，對於分秒必爭的火災現場，時間越長，危險的程度就會增加，對於救災人員就越不利。

為了改善長距離佈線所面臨的問題，進而提升救災效率，李錫安著手進行水帶架與水帶車的設計及研發，利用水管做成45 cm *20 cm *50cm 的水帶架，將水帶折成M型裝在水帶架上，2條水帶收成M型，寬度會比ㄇ字型小10公分，透過水帶串連，一次串接6條水帶，再將水帶架裝在推車上，推車需要高承重(至少耐重50KG)，同時進行佈線測試，將原本佈線時間縮短到1分鐘以內。