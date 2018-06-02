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法式甜點藏身古厝 糕餅業第3代開新路

2018-06-02 13:43中央社 金門縣2日電

古厝不是只能經營民宿而已，金門傳統糕餅店第3代的黃朝翔，將古厝與法式甜點結合，營造愜意空間，讓顧客恣意享受與古早閩南點心完全不同的味蕾體驗，也為自己開創新路。

金門縣金沙鎮沙美老街上的長合食品行，創立超過70年，售製金門傳統糕餅--軋車餅、寸棗糖、麻花捲等，是來到沙美的旅客，必訪的伴手禮商家。但長合第二代的么子黃朝翔，卻在后浦頭老家古厝另起爐灶，經營法式甜點小舖。

27歲的黃朝翔說，小時候玩伴都出去玩，他卻要在家裡幫忙，所以高職時刻意選擇電子科，但讀了之後又沒興趣，適逢國立高雄餐旅大學烘焙管理系首次對金門考生招手，讓他重回家族領域。

推甄時，他憂心實力不如高職就讀餐飲科的同學，在媽媽鼓勵下，他勇敢說出家庭背景，加上理念獲得校方青睞而錄取；由於學校師資堅強、理論厚實，加上「家學淵源」，很快跟上進度。

黃朝翔原本計劃畢業服完兵役後到台灣工作，退役時遇上昇恆昌金湖飯店開幕，正可奉獻所學，於是進入飯店點心房工作。不過，他創業的念頭一直沒停過。

他最早打算在熱鬧的金城鎮開店，但房租居高不下。媽媽何明美說，看到沙美沒落，身為本地人有責任活絡家鄉，可惜在沙美老街一直找不著合適店面，後來心想不如翻修后浦頭老家古厝，供兒子開店。

起先，黃朝翔擔憂顧客不會到這麼偏僻的地方，何明美告訴他，「慢慢做，如果真的做不成，還有家裡給你做後盾」。

古厝終於在去年7月完成修復，今年1月「愜意」開張。何明美說，「家裡做傳統糕餅，西點部分沒有辦法幫忙，只能給他精神支持，為他加油打氣」。

黃朝翔後來覺得，其實地點遠一點沒關係，古厝反而有特色，顧客來這裡會感覺很愜意，也比較能放鬆。他用金門花磚妝點空間，更創造畫龍點睛效果，成為網美打卡夯點，吸引不少客群。

然而，要吸引回頭客，最重要的還是產品本身。黃朝翔自信愜意的甜品，在金門並不多見，「不敢說原料百分百天然」，但在嚴選食材下，有把握口感和風味絕對「比化工食材細緻、有層次」。

甜點外型樸素，不以花俏取勝，是黃朝翔的堅持。他說，「不會去做卡通圖案」。在以專業餐飲殿堂的紮實訓練為基礎下，加上反覆調整，他開發了多款人氣甜品。

例如，以覆盆子和玫瑰組合的「漫步雲端」，塔皮口感輕盈，讓人吃得很放鬆，又有解膩效果，吃了有漫步雲端感覺。「小家碧玉」鋪滿去籽綠葡萄，看起來清澈純淨，吃起來酸酸甜甜。他說，無籽葡萄是改良品種，香氣不足，有籽葡萄口感才到位，一顆顆去籽，十分費工。

本地居民董小姐說，愜意甜點新鮮濕潤度高；但也有顧客覺得稍甜了些。黃朝翔說，已做到盡量減糖，不過，例如蛋白霜，必須要有一定的量才能支撐紋路，有時稍甜也是不得已。

雖然現在擁有一片天，但黃朝翔不會放棄家族事業。去年中秋節，他以西式原物料和手法製作月餅，把豬油改成無水奶油，由於油脂高達99.9%，用量相對減少，更為香甜，倍受好評。

除了利用金門花生製作馬卡龍，他還打算用高粱酒、芋頭等在地食材研發更多伴手禮；長遠目標是要與家族事業共享人力和資源，結合傳統閩南糕餅和法式甜點，打造黃家專屬的甜品世界。

金門甜點伴手禮
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