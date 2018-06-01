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大東山珠寶董座呂華苑 周一宣布參選澎湖縣長

2018-06-01 22:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

澎湖縣長陳光復民調落後，年底百里侯寶座群雄並起，國內知名珠寶商大東山珠寶董事長呂華苑決定6月4日在台北市宣布參選縣長，是目前澎湖縣長選舉唯一女性參選人，打出「20年磨一劍，用愛和善的力量改變故鄉」口號。

呂華苑是大東山珠寶集團創辦人呂清水的女兒，20年來一直扮演家族事業體對外發言人的角色，2016年5月擔任大東山珊瑚寶石公司董事長，並規劃社會公益志業，帶動在地多元就業方案。

呂華苑自稱是澎湖女兒，10歲隨家遷移到台北市，父母親曾經照顧過許多北上求職尋求一技之長的澎湖鄉親們。她從小是在台北的澎湖巷（珊瑚巷）和一群澎湖人一起長大的。

長大後，她再隨學醫的夫婿到美國求學10年，生育孩子，做一個盡職的好媽媽，1997年，再歸返回到台灣，在珠寶產業發展。

澎湖縣長選舉今年參選爆炸，原本是6搶1，最後科技大老許明仁宣布退選，呈5雄並起局面，分別是現任縣長陳光復、前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、澎科大教授吳政隆及旅外企業家陳大松等人，呂華苑今天已決定下周一宣布參選，成為萬綠叢中一點紅。。

呂華苑說，澎湖的多年建設和施政，要讃許現任陳光復縣長的認真，和賴峰偉前縣長當年在任時對澎湖的貢献。有前任耕耘，才有後起之秀的接棒，也對幾位有意競選縣長人選的陳大松、吳政隆、鄭清發備加讚賞，她說「每一位都是各個領域中的菁英翹楚，都是我學習的榜樣。」

呂在聲明中說，20年磨一劍，對於澎湖未來，已有具體執行的策略時程，並有國際、國內、家鄉民眾各方專業人才，可共濟共謀共事的堅強團隊來規劃建設美麗的澎湖。

大東山珠寶董事長呂華苑(中)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
大東山珠寶董事長呂華苑(中)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
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大東山珠寶董事長呂華苑，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
大東山珠寶董事長呂華苑，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
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大東山珠寶董事長呂華苑(左)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
大東山珠寶董事長呂華苑(左)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
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大東山珠寶董事長呂華苑(中)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
大東山珠寶董事長呂華苑(中)，下周一要以澎湖女兒之姿宣布參選縣長。圖／呂華苑提供
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澎湖珠寶陳光復九合一選舉
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