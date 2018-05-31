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高雄林園7天捉6萬多三斑家蚊 驗出日本腦炎病毒

2018-05-31 18:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市林園區5月24日發生日本腦炎本土群聚疫情，目前有2例確診個案，並有2例高度疑似個案尚待二採檢驗確認。防疫人員在個案周邊2公里範圍內豬舍等高風險區域，進行三斑家蚊捕蚊監測，執行7天共捕約6萬多隻三斑家蚊。針對捕獲的蚊體，衛生局逐日送中央實驗室進行病毒檢驗，今接獲疾管署通知林園區某豬舍驗出病毒蚊。

高雄市衛生局表示，5月24日該處蚊體捕獲地點距離第1例確診個案約900公尺，距離尚判二採判定的高度疑似個案僅約500公尺，周邊1公里內共有4處豬舍，由於這處豬舍及農田密度高且住家密集，研判可能為發生此波日本腦炎疫情的疫情引爆點。

高雄市農業局動保處長葉坤松呼籲，養豬場應落實母豬的日本腦炎免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打1劑，經產母豬每年施打1劑。針對新母豬進行施打日本腦炎疫苗，不但可避免母豬發生流死產，同時也阻絕病原的傳播。為避免三斑家蚊及環紋斑蚊等病媒蚊孳生，室內應加裝紗窗紗門、使用捕蚊燈、滅蚊燈或驅蚊劑等。動保處已於5月29日針對高風險區內種母豬日本腦炎免疫，施打率達100%。針對豬場捕獲的三斑家蚊被驗出日本腦炎病毒的豬場，動保處已派員至該豬場噴灑滅蚊劑降低病媒蚊密度，另外也輔導高風險區內所有日本腦炎免疫適齡豬隻的疫苗施打。

衛生局提醒養豬畜牧場工作人員，儘速配合公費疫苗施打。家中如有年滿1歲3個月的幼兒，也請儘速帶往轄區衛生所或合約醫療院所，完成常規日本腦炎疫苗接種；未滿1歲及50歲以上未接種疫苗者，為高風險族群，應避免前往豬舍及其周邊。民眾如需日本腦炎衛教及疫苗接種資訊，可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」，或撥打免付費防疫專線1922、0800-001922。

防疫人員計算捕獲蚊體種類與數量。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員計算捕獲蚊體種類與數量。圖／高雄市衛生局提供
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防疫人員於豬舍周邊懸掛捕蚊燈，進行病媒監控與滅蚊。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員於豬舍周邊懸掛捕蚊燈，進行病媒監控與滅蚊。圖／高雄市衛生局提供
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疫苗疫情病媒蚊
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