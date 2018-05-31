澎湖高溫34.6度 創120餘年5月新高

2018-05-31 15:36 中央社 澎湖縣31日電



澎湖氣象站今天在11時59分，觀測到高溫攝氏34.6度，比昨天高出0.2度，再創澎湖設站120餘年來5月最高溫紀錄。

澎湖氣象站主任張欽雄表示，澎湖氣象站今年5月份的最高溫，是昨天上午11時8分的34.4度，打破了民國94年5月24日上午11時33分的34.2度，今天高溫再增加0.2度，接連破紀錄。

張欽雄說，今年5月份的31天中，氣溫超過30度以上的有25天，今天的34.6度，打破了澎湖氣象站設站120餘年，5月份溫度的新高紀錄。