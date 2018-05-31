親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

歷史上的今天／531台北大空襲 徹底改變城市地景

台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

排灣族首支打擊樂團 募款盼赴日本參賽

2018-05-31 14:11中央社 屏東縣31日電

10年前圓圓回屏東瑪家鄉涼山部落成立排灣族第一支打擊樂團「羽．擊舞藝術」，帶著孩子們在山上搭帳棚練習，最近他們募款想飛日本參加成團後第一次國際賽，自我挑戰。

身分證已改為排灣族姓名慈姆達斯．達拉巴央，周遭的人仍叫她的乳名「圓圓」，圓圓說起回部落推廣排灣族音樂藝術的過程說，「我們的故事很長」。

她從國中就參加原住民文化藝術團，經常國內外表演，一直到高職畢業，而後在高雄市業餘原住民藝術表演團體指導10年，再轉到工業區當女工約7年，圓圓自己的人生故事更長。

圓圓將自己定位在文化工作者，她說，離開都市的原住民藝術表演團，是因為她不想只是一個表演工作者，而希望從事排灣族音樂藝術的教育推廣，民國96年回到涼山部落，向耆老學習排灣族古謠、音樂、歌舞，2年後成立「羽．擊舞藝術」，開始推廣教學，再2年後正式向政府立案。

圓圓帶著部落有意願學習的青少年及弱勢的單親青少年孩童，教導排灣族古謠祭儀、打擊樂、歌舞演練，並與詹依度在學習蓋排灣族石板屋的課程中相遇，民國103年結婚，結婚後一起運作樂團。在都市長大的詹依度是屏東三地門鄉馬兒村的排灣族，也因為熱愛自己的文化回部落重新學習。

「羽．擊舞藝術」有9年的時間都是在山野間搭帳棚練習，或在南二高交流道下的空間練習擊鼓。孩子從小學到高中，最少時5人，最多時達到20、30人，每週晚上4天伴著蟲唧、月光和星光練習，同時野炊吃晚餐，在昏黃的帳棚燈光下寫功課，圓圓和詹依度會為孩子課輔。

圓圓說，10年來，來來去去的孩子約有100人。去年，圓圓想讓孩子們有教室，於是透過朋友獲得一個車隊協助募款，在部落裡蓋了一間鐵皮屋；圓圓又自己寫計畫書向台灣心義工團爭取到室內裝潢，孩子們也一起動手蓋自己的教室。

圓圓說，她從來都不想募款來支撐團隊，這幾年來，她與詹依度打工、擺攤賣紅藜香腸，讓孩子們能夠學習自己的文化，但也不能讓孩子們一直沒有教室。

詹依度說：「我們不會讀書，但對於自己的文化都下了功夫，要學習自己的文化就要在部落這個空間。」圓圓說：「部落裡有耆老可以學習，文化就是生活，這是我一直跟孩子們強調的。」

圓圓一開始帶著孩子們學習太鼓，後來自己設計樂器，將排灣族的陶壺製成鋁製陶壺鼓，一年多前開始讓孩子們練習，並且已設計竹弦鼓正在請人鑄造。圓圓也曾與孩子們一同創作排灣族古謠結合西洋樂器，每年會推出一些小作品，參加各項創作樂舞及原創比賽。

目前就讀屏東大學一年級的潘長娟是失親的孩子，她說：「加入羽擊舞，更讓我看見真正的自己，學習甚麼叫做自己來，與團隊一起經歷著發生的所有一切，這是家，是充滿愛的地方。」

「羽．擊舞藝術」雖曾隨著縣府到國外推廣屏東觀光，但樂團一直都是表演，從沒有參加過國際賽，圓圓得知今年7月「東京亞洲擊樂藝術節暨第一屆國際打擊樂大賽」，與孩子們商量後，決定在募資平台募款，並以自己製的紅藜、小米香腸及原住民藝品做回饋，希望能讓團隊成員看見國際上不一樣的表演，參賽的成員除了圓圓夫妻外，還有7名國小、國高中和大學的團員。

排灣族原住民募款
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

總統直播賣荔枝…農民接單接到手軟 熱銷5千盒

2018-05-30 23:47

旭海有公車 牡丹鄉有巴士不重複跑

2018-05-30 23:26

屏東牡丹鄉偏村巴士使用率低 公所稱頭痛

2018-05-30 19:47

屏東縣下屆立委席次恐減1席 立委批不合理

2018-05-30 19:38

高雄治水工程 整治寶珠溝提升滯洪量

2018-05-30 19:05

影／八段錦機器人也能打氣功！高雄生醫展超吸睛

2018-05-30 18:06

他賣「愛文芒果界LV」 每個200元仍搶手　

2018-05-30 17:30

屏東科大路 全國最長全透水鋪面道路

2018-05-30 17:26

水雉招潮蟹現蹤 援中港濕地保育成功

2018-05-30 16:01

高榮台南分院獲贈機車 行動醫療升級

2018-05-30 12:49

台東南迴最大圖騰彩繪 遊客：太漂亮了！不停下來看也難

2018-05-30 11:22

砲戰一甲子！金門國際和平海報獎徵件 總獎金65萬

2018-05-30 10:52
看更多

熱門文章

小心！大台南最會賺錢的測速照相桿在這裡

2018-05-30 22:12

綠營議員指警消向館長求助濾毒器 新北消防局鄭重澄清

2018-05-30 19:46

興隆公宅2區7月招租 最小坪數租金7100元

2018-05-30 17:37

台南永康選情激烈！綠營徴召大灣清水宮主委陳世霖

2018-05-30 19:42

柯文哲喊起薪50K較合理 北市府約聘竟有人僅23K

2018-05-30 23:51

桃園國際棒球場權利金 市府提高10倍至300萬元

2018-05-30 19:44

誰殺了夜市？ 綠議員轟朱立倫

2018-05-31 00:14

他賣「愛文芒果界LV」 每個200元仍搶手　

2018-05-30 17:30

阿勃勒大開花 東螺溪下黃金雨

2018-05-30 18:09

國寶級彩鷸現蹤 高雄仁武五和路「大砲」雲集

2018-05-31 09:52

明天報稅最後一天 嘉義市近4千人未報稅

2018-05-30 18:10

敬鵬大火獲救消防員呂宗郁 首度面對媒體

2018-05-30 19:40

台糖建蚵殼再製廠 東石3村反對

2018-05-30 23:22

公立幼稚園太搶手 報名日竟得請警察維護秩序

2018-05-31 10:25

屏東科大路 全國最長全透水鋪面道路

2018-05-30 17:26

影／冷氣大放送 大崙山茶園雲霧如夢似幻

2018-05-30 20:04

影／福隆夜沙雕今晚點燈照亮夜空 光雕秀聲光震撼

2018-05-30 20:42

興隆公宅2區7月開放申請 租金市價85折

2018-05-30 16:20

記憶卡內容竟然有這組號碼...警找到相機失主

2018-05-31 12:07

天熱泌乳量減少 酪農：今年更勝往年

2018-05-30 23:32

將走馬上任內政部政次 陳宗彥：我一定會回台南

2018-05-30 17:50

1.5億年前就存在！浸水營古道 首見侏羅紀「小翅蛾」

2018-05-30 23:35

獄政博物館何去何從 地方聲聲催

2018-05-31 10:58

影／農民好有才 超可愛天鵝、佛手、超大南瓜造型出爐

2018-05-30 14:24

屏東縣下屆立委席次恐減1席 立委批不合理

2018-05-30 19:38

溶氧量不足 大武崙溪魚群暴斃

2018-05-30 18:03

共享經濟自動賣酒？北市府要查

2018-05-31 08:02

台中車站廣場開放行人區 工程暑假可完成

2018-05-30 18:00

疏濬砂石車偷跑平面道路 國姓公所氣炸槓南投縣府　

2018-05-30 19:41

高溫熱死魚！ 汐止基隆河滿暴斃魚群

2018-05-30 21:22

高雄治水工程 整治寶珠溝提升滯洪量

2018-05-30 19:05

石碇服務區要減停車位 環評初審過關

2018-05-30 17:43

桃榮長照 上百名額開放申請

2018-05-31 00:03

影／八段錦機器人也能打氣功！高雄生醫展超吸睛

2018-05-30 18:06

大安沙雕季周六開幕 石虎迎賓行銷花博

2018-05-30 23:41

總統直播賣荔枝…農民接單接到手軟 熱銷5千盒

2018-05-30 23:47

蘭嶼連署爭取醫院 黃健庭：實務面有困難

2018-05-30 19:39

屏東牡丹鄉偏村巴士使用率低 公所稱頭痛

2018-05-30 19:47

大安沙雕音樂季6月2日登場 創作展花博理念

2018-05-30 18:01

「鈴響放柵欄沒同步」基隆成功路平交道 被批罰單陷阱

2018-05-31 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top