排灣族首支打擊樂團 募款盼赴日本參賽

2018-05-31 14:11 中央社 屏東縣31日電



10年前圓圓回屏東瑪家鄉涼山部落成立排灣族第一支打擊樂團「羽．擊舞藝術」，帶著孩子們在山上搭帳棚練習，最近他們募款想飛日本參加成團後第一次國際賽，自我挑戰。

身分證已改為排灣族姓名慈姆達斯．達拉巴央，周遭的人仍叫她的乳名「圓圓」，圓圓說起回部落推廣排灣族音樂藝術的過程說，「我們的故事很長」。

她從國中就參加原住民文化藝術團，經常國內外表演，一直到高職畢業，而後在高雄市業餘原住民藝術表演團體指導10年，再轉到工業區當女工約7年，圓圓自己的人生故事更長。

圓圓將自己定位在文化工作者，她說，離開都市的原住民藝術表演團，是因為她不想只是一個表演工作者，而希望從事排灣族音樂藝術的教育推廣，民國96年回到涼山部落，向耆老學習排灣族古謠、音樂、歌舞，2年後成立「羽．擊舞藝術」，開始推廣教學，再2年後正式向政府立案。

圓圓帶著部落有意願學習的青少年及弱勢的單親青少年孩童，教導排灣族古謠祭儀、打擊樂、歌舞演練，並與詹依度在學習蓋排灣族石板屋的課程中相遇，民國103年結婚，結婚後一起運作樂團。在都市長大的詹依度是屏東三地門鄉馬兒村的排灣族，也因為熱愛自己的文化回部落重新學習。

「羽．擊舞藝術」有9年的時間都是在山野間搭帳棚練習，或在南二高交流道下的空間練習擊鼓。孩子從小學到高中，最少時5人，最多時達到20、30人，每週晚上4天伴著蟲唧、月光和星光練習，同時野炊吃晚餐，在昏黃的帳棚燈光下寫功課，圓圓和詹依度會為孩子課輔。

圓圓說，10年來，來來去去的孩子約有100人。去年，圓圓想讓孩子們有教室，於是透過朋友獲得一個車隊協助募款，在部落裡蓋了一間鐵皮屋；圓圓又自己寫計畫書向台灣心義工團爭取到室內裝潢，孩子們也一起動手蓋自己的教室。

圓圓說，她從來都不想募款來支撐團隊，這幾年來，她與詹依度打工、擺攤賣紅藜香腸，讓孩子們能夠學習自己的文化，但也不能讓孩子們一直沒有教室。

詹依度說：「我們不會讀書，但對於自己的文化都下了功夫，要學習自己的文化就要在部落這個空間。」圓圓說：「部落裡有耆老可以學習，文化就是生活，這是我一直跟孩子們強調的。」

圓圓一開始帶著孩子們學習太鼓，後來自己設計樂器，將排灣族的陶壺製成鋁製陶壺鼓，一年多前開始讓孩子們練習，並且已設計竹弦鼓正在請人鑄造。圓圓也曾與孩子們一同創作排灣族古謠結合西洋樂器，每年會推出一些小作品，參加各項創作樂舞及原創比賽。

目前就讀屏東大學一年級的潘長娟是失親的孩子，她說：「加入羽擊舞，更讓我看見真正的自己，學習甚麼叫做自己來，與團隊一起經歷著發生的所有一切，這是家，是充滿愛的地方。」

「羽．擊舞藝術」雖曾隨著縣府到國外推廣屏東觀光，但樂團一直都是表演，從沒有參加過國際賽，圓圓得知今年7月「東京亞洲擊樂藝術節暨第一屆國際打擊樂大賽」，與孩子們商量後，決定在募資平台募款，並以自己製的紅藜、小米香腸及原住民藝品做回饋，希望能讓團隊成員看見國際上不一樣的表演，參賽的成員除了圓圓夫妻外，還有7名國小、國高中和大學的團員。