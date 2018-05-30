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震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

屏東牡丹鄉偏村巴士使用率低 公所稱頭痛

2018-05-30 19:47聯合報 記者潘欣中╱即時報導

為解決山區鄉民的交通問題，屏東縣牡丹鄉向縣府申請補助開辦鄉有巴士，3年前上路後搭乘率偏低，鄉公所去年調整服務沒有公車路線的偏村居民，但使用率還是偏低，讓鄉公所頭痛；鄉有巴士未服務「旭海阿公」開老爺車接送長者的旭海村，鄉公所說明，當地已有公車路線，鄉有巴士依規定不能重複行駛。

牡丹鄉公所3年前上路的鄉有中型巴士，因啟用半年來開出110個班次僅51人搭乘，平均2班次才1人搭乘，審計部要求改使用率偏低情形並建議增加其他用途，鄉公所調整營運計畫，除每周一、三接駁沒有公車路線的高士村和四林村居民，另出租機關團體及套裝旅遊，每天車租5000元（含司機）。

讓鄉公所頭痛的是，調整路線後使用率還是不高，載客常是個位數，村民表示，主要是時間難 搭配，且多有私家轎車，長者就醫也有恆春基督教醫院的醫療專家接送服務，學生上下有學生專車；鄉公所表示，鄉有巴士是服務沒有公車路線的弱勢鄉民，非以營利為目的，為提升巴士使用率，另增加有出租機關團體和套裝旅遊。

沒有公共運輸的春日鄉，以需求反應式公共運輸服務（DRTS）解決偏村居民的交通問題；牡丹鄉公所說，兩鄉狀況不盡相同 ，春日鄉全鄉沒有公車，有就醫、就學、購物的問題，牡丹鄉部分地區有公車，另有學生專車和醫療專車，無公車路線的偏村，鄉有巴士即可解決，旭海村每天早晚各開一班，郷有巴士規定不能重複行駛。

屏東縣牡丹鄉公所貼心為偏村居民開辦的鄉有巴士，３年來使用率一直偏低，讓鄉公所頭痛...
屏東縣牡丹鄉公所貼心為偏村居民開辦的鄉有巴士，３年來使用率一直偏低，讓鄉公所頭痛。記者潘欣中／攝影
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公車頭痛
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