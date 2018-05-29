高雄長庚溫馨「快閃」癌友滿滿感動

2018-05-29 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



醫護人員平日忙碌，但高雄長庚醫院今天有超過300人參與院內快閃行動，挺身為癌症病友而唱，以充滿愛與關懷的歌聲傳達祝福，讓在場的癌友感到無比暖心。

這場「醫閃醫閃，真大心」快閃行動展現高雄長庚醫院驚人的動員力，300多名醫護、營養師、社工師自發性參與，熱情炸爆醫學大樓一樓大廳，場景破天荒，振奮人心。

下午1點左右，醫院大廳先是揚起老歌「月亮代表我的心」，帶大家沈入舊時光，接著曲風轉為輕快，一批批醫護人員從各角落匯聚，演唱「再出發」、「我的未來不是夢」共6首激勵人心的歌曲，佇足圍觀的民眾並跟著歡唱，醫院頓時有如演唱會現場。最後大家揮動手機微光，一起呼喊「Ｔreatment for all」及「醫病攜手、癌症遠走」宣誓抗癌，激情到最高點。

快閃行動是醫院「癌症周」的序曲，主要宣達癌症醫療資源，並為本周六即將登場的「醫同跨越、讓愛飛翔」癌友歌唱比賽暖身。

「原本預估100人參加，結果來了300人」，發起人癌症中心醫師羅盛典當時透過FB及LINE「招兵買馬」，沒想到一呼百應，他說，醫護人員認同「關懷癌症病人」的宗旨，跨職類自發性參與，還自主排練，展現的凝聚力，令人感動，「 這是一個愛與勇敢的展現」。

整型外科病房護理長戴雪玲說，大家自行在家練唱，事前沒有彩排，到了現場碰頭才發現誰誰也有來，「原來大家的心思都一樣」。