高雄市公告標售美術館特區、高雄大學精華地

2018-05-29 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市地政局公布第2季開發區土地標售案，共17標20筆優質建地，訂6月20日開標，合計總底價27億2912萬4108元。

地政局說，美術館特區，因擁有壽山、愛河雙景觀及高優質居住環境，已成為大高雄優質豪宅群落代表。這一季推出1筆特定第五種住宅區土地，面積約1808坪，臨美術東四路，近中華一路，往南轉個彎即達美術館園區，由此往快速道路或高鐵站交通均很便捷，未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經的利多。

高雄大學區段徵收區推出3標3筆土地，其中1筆住四用地，面積約1438坪，位於20公尺寬大學南路，距高雄大學正門僅數十公尺，屬高雄大學第一排精華地，還有 1筆近高雄大學西側門的住三用地，面積約326坪，雙面臨路，區位具鬧中取靜的特質；另1筆小面積土地，附近有中山高中及家樂福，生活機能優。

還有，中都重劃區，串連美術館特區及農16，已成為高雄市最大的優質住宅聚落，這次季推出3筆土地，其中1筆商二用地，約391坪，臨中華橫四巷，近九如三路及中華二路，附近有榕樹及中庸公園，宜規劃興建優質住宅；另2筆小面積土地，分別位於遼北街及潼關街，面積約99坪及約56坪，近中都溼地公園及中庸公園，投資自用兩相宜。