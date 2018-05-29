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高市進潮州鎮易塞車 在地人教你走外圍捷徑

2018-05-29 08:04聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

藉由台88線快速道路往來高雄與潮州相當方便，但潮州鎮延平路也因此經常湧入車潮塞車，當地居民都知道要怎麼避開車潮，也不吝分享給對路況較不熟的外地人，希望用路人別當冤大頭困在車陣內，花費十幾分鐘還到不了目的地。

東西向快速公路高雄潮州線（台88線）通車後，許多車輛一抵達終點就湧入潮州鎮延平路要開進入鎮內，也因此延平路每逢假日或有舉辦活動就容易塞車，擠得水洩不通，而當地居民則有許多替代外圍道路通行，避免跟著遊客塞車。

陳姓鎮民表示，因為自己住在靠近潮州夜市附近，因此每次下了台88線，會先往北匯流到台一線再南下，如此一來可繞過市區，再從光春路進入鎮內返家，免去塞車之苦，也可以避開壅塞的市區。

另外台一線還可從四維路、三林路、三城路、光華路通往鎮內，相當方便。另外下台88線後走延平路經過潮州大橋時，可立刻右轉太平路600巷從河堤通往五魁寮，也是通往鎮內西側較快速的選擇。

由於潮州鎮延平路車潮眾多，相接的橫向道路如北門路、朝昇路、永坤路也首當其衝，近期也有居民反映路口違停容易影響進出巷道視線，恐怕影響交通安全。警方表示路口十公尺內不論是否劃設紅線都不可違停，汽車將罰900元。

屏東縣潮州鎮延平路連結鎮內與台88線快速道路，每逢假日或舉辦活動就容易塞車，當地...
屏東縣潮州鎮延平路連結鎮內與台88線快速道路，每逢假日或舉辦活動就容易塞車，當地居民都會刻意避開這條壅塞路段。記者蔣繼平／攝影
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塞車車潮違停

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