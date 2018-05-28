水情吃緊 澎湖大城北泳館5月29日起暫停開放

2018-05-28 21:19 中央社 澎湖縣28日電



澎湖水情吃緊並實施第一階段限水，澎湖縣政府教育處今天宣布，大城北游泳館29日起暫停對外開放，縣立游泳池則維持正常使用。

澎湖縣政府教育處長葉子超表示，澎湖有澎湖縣立游泳池與大城北游泳館2處泳池，其中大城北平時作為縣民運動及比賽訓練之場館，由於今年持續乾旱不雨，加上大城北游泳館水源是由自來水公司所供應，配合第一階段限水，決定自29日起暫停對外開放。

葉子超表示，縣立游泳池所用水源是來自地下水源，並不影響供水，考量民眾游泳運動及游泳訓課需求，仍繼續提供給民眾使用。