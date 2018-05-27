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藍衫長得不一樣！印尼蠟染布躍上藍衫當配角

2018-05-27 20:37聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

隨著時代改變，客家藍衫愈來愈少見，高雄市美濃中圳社區號召海內外新住民加入藍衫研習營，學員在傳統服飾內增添異國元素，今天下午在美濃湖畔舉辦成果展，人人穿上親手縫製的客家藍衫走上伸展台，分享客家服飾之美。

早年美濃多達30家藍衫店，西風東漸，藍衫年代遠離常民生活。中圳社區發展協會總幹事蘇英來自印尼，來台十餘年，發現許多新住民定居美濃，對於傳統藍衫認識有限，爭取經費開辦客家藍衫研習營。

客家藍衫的男女款式不同，已婚與未婚女子也有顯著差異。研習課程包括打板、剪裁、設計與縫紉等課程，邀請美濃在地藍衫師傅羅喜蘭當指導老師，20位男女學員報名，分別來自大陸、印尼，或是從台灣其他縣市嫁入美濃的媳婦。

歷經兩個月學習，藍衫研習今天下午舉辦成果發表會，學員齊聚美濃湖畔鳳凰花下，各自穿上親手縫製的藍衫走秀，藍衫外型雷同，但滾邊配色與衣服長度有些微差異。

女性藍衫衣長至小腿肚，但可以在腰部打摺便利工作，也可以放置物品。戴紅衛來自大陸江蘇，身上藍衫刻意在腰部反摺，凸顯窈窕曲線；趙小燕是印尼客家人，親手設計的藍衫使用印尼傳統BATIK（蠟染布）當花邊。趙說，印尼客家人沒有穿藍衫傳統，學會製作藍衫後，以後會在活動場合拿出來穿，也要帶回印尼家鄉，介紹客家藍衫給更多人認識。

藍衫研習營學員在高市美濃湖畔舉辦成果展，人人均 穿上藍衫出席活動。記者徐白櫻／攝...
藍衫研習營學員在高市美濃湖畔舉辦成果展，人人均 穿上藍衫出席活動。記者徐白櫻／攝影
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大陸新住民戴紅衛在腰間反摺，將長衫縮短成裙子。記者徐白櫻／攝影
大陸新住民戴紅衛在腰間反摺，將長衫縮短成裙子。記者徐白櫻／攝影
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藍衫研習營的成員親手縫製藍衫，每人身上的衣服都不一樣。記者徐白櫻／攝影
藍衫研習營的成員親手縫製藍衫，每人身上的衣服都不一樣。記者徐白櫻／攝影
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印尼的新住民趙小燕身上穿著的藍衫使用蠟染布當花邊。記者徐白櫻／攝影
印尼的新住民趙小燕身上穿著的藍衫使用蠟染布當花邊。記者徐白櫻／攝影
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美濃印尼

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