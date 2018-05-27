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擱淺金門近2個月 陸籍貨船遠泰789拖離

2018-05-27 21:39中央社 台北27日電

大陸籍「遠泰789」貨船3月31日擱淺在金門北碇海域，交通部航港局今天發布新聞稿，下午5時，已將「遠泰789」貨船拖離金門水域。

航港局說，「遠泰789」貨船擱淺後，就要求船東提出船體移除計畫，船東委託海事業者，採船體浮揚拖救方式，動員大型機具，4月19日開始進行封艙打浮前置作業，今天下午5時開始拖離金門水域，將拖拉至大陸，未造成任何污染。

航港局說，「遠泰789」擱淺位置鄰近台金海底光纖而一度緊張，移除須配合天候海象作業，所幸順利拖離。

金門

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