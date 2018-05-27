高雄屋頂綠化有補助 今天「學長見面會」快來聽

2018-05-27 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



都市水泥叢林產生的「熱島效應」讓每年的夏天越來越熱，高雄市政府已連續三年推動補助綠屋頂來改善都市環境與節能減碳，今年的申請期限到6月15日，今天在鳳山區大東文化藝術中心有一場綠屋頂的「學長見面會」，提供補助申請經驗及種作的甘苦談。

工務局表示，今天綠屋頂「學長見面會」上午9點在大東文化藝術中心2樓演講廳舉行，由曾接受補助綠屋頂案例的屋主及設計師作經驗分享。燈光設計師洪立涵說，屋頂綠化不但減少屋頂的受熱，讓自己透天厝的家更有價值感，也讓她天生喜歡種花花草草的喜好有發揮的空間，對身心健康及都市生態都有益處。

高雄市工務局在縣市合併後積極推動綠屋頂與綠化政策，累計綠化面積達30萬356平方公尺，相當於15座大安森林公園一年的總吸碳量。公共建築像是新光國小的空中蝴蝶園、前金國中的音悅農園及高雄醫學大學的空中藥食園等都很有看頭。

高雄市的新建建築物已有相關法規強制設置綠化，針對高雄市98%的既有建築物推動綠化補助計畫，可提升既有建物景觀質感，讓屋頂綠化不再是新建或公共建築的專利，一般住家也可享受到綠屋頂的好處，融入大家的生活。