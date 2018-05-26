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玉荷包採收缺工 雇主「搶工」搶成烏龍

2018-05-26 20:02聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄玉荷包進入採收期，缺工問題讓農友很頭大，旗山有農戶認為雇工不划算，破天荒開放採果，大樹區則有應徵臨時工的工人因為「找錯雇主、上錯工」，讓兩名雇主險些翻臉！

玉荷包產期短且不耐久存，3周內就要採收完、賣完，盛產期間需要大量工人幫忙採摘，偏偏農村人口老邁，年輕人又外流不接棒，以致每到農忙時期缺工嚴重。近年從中央農委會到地方政府農業局，雖培訓「農業師傅」，並開放年輕人打工協助，仍是緩不濟急。

高雄旗山嶺口一處荔枝園昨起一連兩天開放民眾採果，現吃不用錢，外帶只要市價的一半，蔡姓農友透過網路發布訊息，首日吸引上千民眾搶「呷免驚」，他無奈地表示，種了10甲地玉荷包，雇工採收根本不敷成本，乾脆開放，省點工資。

在旗山及大樹都種玉荷包的農友林正雄，每年農忙時除動員親朋好友採收，也上網招聘臨時工幫忙，最近他上網招了兩名「打工族」，約定見面，碰頭時發現來的是兩名4、50歲的中年人，他覺得不像工讀生，還重複確認，對方堅稱是來「打工的」，結果上工了一天後，被另名雇主來電批他「搶工人」，原來是兩名工人上錯工！

「我也是莫名奇妙」林正雄表示，現在缺工嚴重，他不只拉高時薪還貼油錢，負擔保險費，萬萬沒想到有人會「打錯工」，害他被罵。

大樹果樹產銷班21班班長尤惠璋說，缺工是農業最大的危機，玉荷包產季，多數農友都到其他縣市「包工人」來做，政府雖開放大學生打工，弭補人力，年輕人雖可體驗「田園樂趣」，雇主們卻是又愛又恨，怕他們做幾個小時就不做，或在烈日下中暑。

尤惠璋表示，採收玉荷包屬短期工，希望政府能夠容許已在台灣的移工利用休工期間轉赴農場工作，這是最快速解決缺工的方式。

農友林正雄上網招臨時工，卻發生工人找錯雇主，上錯工的烏龍。記者王昭月／攝影
農友林正雄上網招臨時工，卻發生工人找錯雇主，上錯工的烏龍。記者王昭月／攝影
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王荷包每到盛產期，農戶因缺工嚴重，大多動員親朋好友幫忙。記者王昭月／攝影
王荷包每到盛產期，農戶因缺工嚴重，大多動員親朋好友幫忙。記者王昭月／攝影
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