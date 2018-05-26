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屏東同鄉總會週年 蘇嘉全：凝聚力量回饋故鄉

2018-05-26 22:23中央社 台北26日電

曾擔任過屏東縣長的立法院蘇嘉全，今天以屏東同鄉會總會理事長的身份表示，屏東同鄉會總會成立滿一周年，未來將凝聚更大的力量與資源，奉獻給故鄉。

蘇嘉全中午主持中華民國屏東縣同鄉總會第二次會員大會，與會貴賓包括總統蔡英文、榮譽理事長監察院長張博雅、榮譽理事長前行政院長蘇貞昌及屏東縣長潘孟安等人。

蘇嘉全表示，去年各縣市屏東同鄉會理事長前來立法院拜訪，希望由他出面召集各地的鄉親，成立屏東縣同鄉總會，以凝聚向心力，也因為在各地區理事長共同的努力下，去年總會順利成立。他指出，今天是總會成立一週年，各地理監事出席非常踴躍，讓大家聚集的主要目的，就是要討論如何集中力量，回饋屏東縣。

蘇嘉全說，外面社團非常的多，但同鄉會最不一樣，同鄉會是因為親情而聚集在一起，鄉親的關係血濃於水，因為有故鄉的情把大家牽在一起，所以不管到哪裡，看到鄉親，就會特別的親切。

他說，雖然在各地打拚的鄉親沒辦法時常回到家鄉，但會用行動回饋故鄉，所以今年特別準備了身心障礙巴士，捐贈給屏東縣，明年度總會初步設定的目標，是要捐給兩輛以上的救護車、消防車或身心障礙巴士，對比較貧苦、偏遠的部落小孩，提供資源協助。

蘇嘉全強調，屏東同鄉總會已經一週歲，而一週歲後，不但可以坐起來，甚至可以邁步向前進，凝聚更大的能量與資源，奉獻給故鄉。

蘇嘉全立法院潘孟安

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