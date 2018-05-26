有機ㄟ玉荷苞 讓「高雄首選」品牌更具說服力

2018-05-26 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄果農郭坤得生產的有機玉荷包，果肉厚實飽滿，香甜多汁，今年參加「高雄鳳荔節」評鑑首度獲獎。有機玉荷包的問世，因品質與食用安全兼具，也讓「高雄首選」品牌更具說服力。

高雄市政府農業局近年積極推動產銷履歷及有機驗證，產銷履歷認證及果樹有機認證戶數都居最國第一，今年郭坤得栽培的有機玉荷包，在高雄鳳荔節也拿下優良獎。

走進郭坤得的荔枝園，成串的玉荷包包裹上白色套袋，袋子下方有塊透明小窗片，可檢視荔枝果粒生長情況。也因為果實套袋減緩光合作用的速度，因此成長期比一般荔枝多了10天，不過果肉反而較多，甜度更高，還有著一般玉荷包所沒有的清香，一顆入口，香氣直衝鼻腔，鎖住水分的果肉，就像小嬰兒皮膚一樣Ｑ彈。

高雄市農業局長鄭清福表示，季節限定的鳳梨與玉荷包荔枝已陸續上市，農業局特別與具有生產履歷的玉荷包農民合作，設立網路銷售平台，上網訂購即宅配到府，詳細資訊可查高雄市農業局官網。