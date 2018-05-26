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有機ㄟ玉荷苞 讓「高雄首選」品牌更具說服力

2018-05-26 17:06聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄果農郭坤得生產的有機玉荷包，果肉厚實飽滿，香甜多汁，今年參加「高雄鳳荔節」評鑑首度獲獎。有機玉荷包的問世，因品質與食用安全兼具，也讓「高雄首選」品牌更具說服力。

高雄市政府農業局近年積極推動產銷履歷及有機驗證，產銷履歷認證及果樹有機認證戶數都居最國第一，今年郭坤得栽培的有機玉荷包，在高雄鳳荔節也拿下優良獎。

走進郭坤得的荔枝園，成串的玉荷包包裹上白色套袋，袋子下方有塊透明小窗片，可檢視荔枝果粒生長情況。也因為果實套袋減緩光合作用的速度，因此成長期比一般荔枝多了10天，不過果肉反而較多，甜度更高，還有著一般玉荷包所沒有的清香，一顆入口，香氣直衝鼻腔，鎖住水分的果肉，就像小嬰兒皮膚一樣Ｑ彈。

高雄市農業局長鄭清福表示，季節限定的鳳梨與玉荷包荔枝已陸續上市，農業局特別與具有生產履歷的玉荷包農民合作，設立網路銷售平台，上網訂購即宅配到府，詳細資訊可查高雄市農業局官網。

他說，高雄的鳳梨及荔枝，品質及風味有口皆碑，市府為穩定農民收益，應用冷鏈技術延長果粒鮮度，並鼓勵貿易商行銷海外。大樹區農會也開發出鳳荔雙心酥、玉荷包椰果冰棒、鳳荔冰棒及鳳梨冰棒等，受消費者好評。

有機玉荷包栽培過程，果實必須套袋。記者王昭月／攝影
有機玉荷包栽培過程，果實必須套袋。記者王昭月／攝影
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郭坤得（見圖）栽培的有機玉荷包，參加今年高雄鳳荔節評鑑，首度獲獎。記者王昭月／翻...
郭坤得（見圖）栽培的有機玉荷包，參加今年高雄鳳荔節評鑑，首度獲獎。記者王昭月／翻攝
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