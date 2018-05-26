親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文宣布：捐3000萬台幣給WHO對抗伊波拉

車震代價慘重 賠45萬還要按月給女嬰奶粉費

春浪音樂節重回墾丁 恆春人嘆：墾丁吃肉、我們喝湯

2018-05-26 09:56聯合報 記者潘欣中╱即時報導

歌手演唱會型態的春浪音樂節今天登場，為墾丁旅宿業帶來一日好行情，墾丁大街昨晚7至...
歌手演唱會型態的春浪音樂節今天登場，為墾丁旅宿業帶來一日好行情，墾丁大街昨晚7至9時人潮比平日稍多。記者潘欣中／攝影
分享

睽違2年的「春浪音樂節」今天重回屏東墾丁開唱，蘇打綠主唱吳青峰單飛出專輯後首次公開演唱，也為票房加溫，但不及往年動輒萬人盛況；墾丁核心區旅宿業今天訂房率衝至八至九成，但區外平均不到五成，恆春人嘆「墾丁吃肉，我們喝湯」；警方預估今天湧入數千人潮，出動上百警力。

邁入第12年的「春浪音樂節」是線上歌手演唱會型態，過去是4月墾丁春天音樂季的常客，和老字號、獨立樂團發表創作音樂的「春天吶喊」分庭抗禮，3年前從恆春機場「出走」後，墾丁春天音樂季的人潮每況愈下，友善的狗唱片公司年初宣布重回墾丁，卻選在晚音樂季1個多月的5月底開唱；創辦人沈光遠強調是「體貼消費者，讓樂迷減少開銷」。

春浪在墾丁大街青麥當勞店後方遊憩區用地演出，近千坪土地約可容納5000樂迷，警方預估吸引逾2000名樂迷；「春浪」今天有吳青峰、MC HotDog熱狗、吳建豪、葛仲珊、MJ116、陳珊妮、鄭興、搖滾大嬸等歌手，蘇打綠主唱吳青峰單飛後，首場公開演唱就在春浪壓軸登場，粉絲期待他演唱剛發表的個人專輯歌曲。

鄭姓旅館業者說，「春浪」客層以年輕人居多，因旅宿業近來紛紛降價，有樂迷因此選擇留宿，掀起1天的訂房熱；墾丁「蛋黃區」旅館、民宿今天住房率衝高到八至九成，但墾丁之外的「 蛋白區」仍是低迷的三至五成；在遊客持續下跌之際，春浪只帶動墾丁地區一日好行情，墾丁大街昨晚人潮比平日稍多，但9時後人潮稀疏， 攤商也提早收攤。

春浪音樂會重回墾丁今天開唱，逢墾丁近兩年遊客大幅下滑，昨晚9時後大街人潮稀稀疏疏...
春浪音樂會重回墾丁今天開唱，逢墾丁近兩年遊客大幅下滑，昨晚9時後大街人潮稀稀疏疏，旅宿業認為吸客效果有限。記者潘欣中／攝影
分享
睽違2年的「春浪音樂節」今天重回屏東墾丁開唱，為墾丁地區旅宿業帶來一日好行情。記...
睽違2年的「春浪音樂節」今天重回屏東墾丁開唱，為墾丁地區旅宿業帶來一日好行情。記者潘欣中／翻攝
分享

墾丁麥當勞

相關新聞

讓早午餐店有野餐氛圍 氣質美術老師分享轉行經驗

2018-05-26 09:28

金門迎城隍 平安宴迎賓 席開150桌

2018-05-26 00:06

養鴨場遭爐渣汙染？ 高市採樣調查

2018-05-25 23:26

感恩協助 高市慰問教召人員

2018-05-25 23:24

高市推教育旅行 台日交流頻繁 關係更緊密

2018-05-25 23:21

屏東演藝廳才啟用 爭取興建新藝術館 民眾質疑又蓋新的？

2018-05-25 23:13

警消勤務繁重加給 高雄市長參選人同聲支持

2018-05-25 23:09

缺工！ 旗山荔枝果園開放採果

2018-05-25 23:08

老人不是負擔！「老頑童」攻蛋登台演繹人生

2018-05-25 23:04

高雄農來趣App 招收學生農務打工

2018-05-25 23:03

來義獵人可合法打獵8個月 只能使用合法獵槍設陷阱

2018-05-25 20:36

高雄大樹玉荷包拍賣 開市熱絡均價55到67元

2018-05-25 20:34

農會改選風暴提早到？高市杉林農會遭理事指控「亂搞」

2018-05-25 19:56

屏東演藝啟用3年多 縣府再爭取新建藝術館

2018-05-25 18:26

長庚醫：氣喘兒使用吸入型類固醇不會導致青光眼

2018-05-25 17:19

都會泌尿科醫師到偏鄉 驚老人輕忽「小號」異常

2018-05-25 16:44

養鴨場遭爐渣汙染？高市環保局採樣調查

2018-05-25 16:39

吃荔枝酒測有酒精反應？ 高雄警忙滅火

2018-05-25 16:13

高雄市推動國際教育旅行 由高中職往下延伸至國中小

2018-05-25 15:51

高雄荔枝園開放採果每斤30元 500通電話轟炸園主

2018-05-25 15:18

高雄玉荷包採收缺工 荔枝大學生上工幫忙

2018-05-25 11:04

內門龍眼蜜 端午節回饋 原價1500 促銷期間賣1000

2018-05-24 23:35

「紅茶是鹹的」手機記錄失智症母親8年濃縮成1小時紀錄片

2018-05-24 23:29

高市205兵工廠 區段徵收啟動

2018-05-24 23:23

性平課喊停 家長團體、外校學生校門前對陣

2018-05-24 23:11

屏東佳冬鄉下「老頑童」 組歌舞劇團攻上小巨蛋

2018-05-25 18:12
看更多

熱門文章

高雄荔枝園開放採果每斤30元 500通電話轟炸園主

2018-05-25 15:18

影╱蘇花改中仁隧道全線貫通 現場放炸藥爆破隧道

2018-05-25 14:24

想吃買不到 楊梅一斤300供不應求

2018-05-25 12:59

彰中日式宿舍群入列文資 彰中校長：很遺憾

2018-05-25 20:00

國民黨公布基隆市議員提名 19人拚過半

2018-05-25 12:53

楊梅高上路警車禍亡 議員籲市府改善「死亡路」

2018-05-25 12:23

每天500台車輛違規 五股路口設錄影遏止

2018-05-25 18:56

五合一選舉 約聘雇、臨時人員憂飯碗不保

2018-05-25 12:01

為何蔣中正笑了？這張照片幾成將軍一生縮影

2018-05-25 23:44

吃荔枝酒測有酒精反應？ 高雄警忙滅火

2018-05-25 16:13

八德大湳森林公園 一次拍到4隻瀕絕黃鸝鳥

2018-05-25 20:14

國內唯一沒有固定廟宇的六房媽 列為國家重要民俗

2018-05-25 23:17

北市府人事異動高？柯文哲：完全不變是化石

2018-05-25 14:18

嘉義縣長參選人吳育仁東石鄉探訪蚵農落海 手掌割傷

2018-05-25 17:05

桃園首間市立美術館明年動工 台藝大教授劉俊蘭接館長

2018-05-25 15:25

高雄玉荷包採收缺工 荔枝大學生上工幫忙

2018-05-25 11:04

藍北市議員提名33人 中山大同徵召林亭君

2018-05-25 20:33

直擊／跳樓摔死在土地公廟屋頂 法師「送煞」保平安

2018-05-25 21:21

桃園內壢長春福德祠 今晚有神秘「送煞」儀式

2018-05-25 19:20

鄉下窮孩子讀不起台大 各方善心如潮要她安心求學

2018-05-25 18:41

10小時後「阿鳳」又游回來了 成大鯨豚中心再收容　

2018-05-25 23:17

台南奇景／這個台鐵小站無人招呼 生意竟比他站好

2018-05-25 23:20

有路無橋？蘇治芬質疑台塑跳票 台塑：已在規劃

2018-05-25 17:38

影／不用去鹿野！宜蘭熱氣球升空 底下一望無際稻田

2018-05-25 18:50

屏東演藝啟用3年多 縣府再爭取新建藝術館

2018-05-25 18:26

荔枝椿象別寄望移工來吃 還是噴灑農藥比較快

2018-05-25 16:41

搶救新竹瀕危食蟲植物21年 蓮花寺濕地去留成關鍵

2018-05-25 21:31

影╱金山磺溪橋去年毀 法鼓山捐5千萬修復今通車

2018-05-25 11:05

四技二專基隆二信最高分李家偉 因父一句話成績起飛

2018-05-25 15:22

來義獵人可合法打獵8個月 只能使用合法獵槍設陷阱

2018-05-25 20:36

雲林第48個長青食堂揭牌 長輩開心吃餐飯

2018-05-25 16:47

森林精靈八色鳥數量減少 台南現蹤鳥友追

2018-05-25 11:30

前瞻補助1.9億108年底完工 新北打造親水海岸

2018-05-25 23:30

想當歌手被笑沒前途 他創作畢業歌不只是白日夢

2018-05-25 17:17

彰中舊宿舍群改建體育館生變 列古蹟？審議激論

2018-05-25 15:42

都會泌尿科醫師到偏鄉 驚老人輕忽「小號」異常

2018-05-25 16:44

世貿設計展為基隆打氣 林右昌：讓更多設計人進駐基隆

2018-05-25 16:10

布吉納法索斷交 該國鼓樂手來台熱情感染新港國小

2018-05-25 15:54

林口、五股、泰山自29日起停水 約5萬戶受影響

2018-05-25 17:15

高雄大樹玉荷包拍賣 開市熱絡均價55到67元

2018-05-25 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top