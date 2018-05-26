春浪音樂節重回墾丁 恆春人嘆：墾丁吃肉、我們喝湯

2018-05-26 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



歌手演唱會型態的春浪音樂節今天登場，為墾丁旅宿業帶來一日好行情，墾丁大街昨晚7至9時人潮比平日稍多。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

睽違2年的「春浪音樂節」今天重回屏東墾丁開唱，蘇打綠主唱吳青峰單飛出專輯後首次公開演唱，也為票房加溫，但不及往年動輒萬人盛況；墾丁核心區旅宿業今天訂房率衝至八至九成，但區外平均不到五成，恆春人嘆「墾丁吃肉，我們喝湯」；警方預估今天湧入數千人潮，出動上百警力。

邁入第12年的「春浪音樂節」是線上歌手演唱會型態，過去是4月墾丁春天音樂季的常客，和老字號、獨立樂團發表創作音樂的「春天吶喊」分庭抗禮，3年前從恆春機場「出走」後，墾丁春天音樂季的人潮每況愈下，友善的狗唱片公司年初宣布重回墾丁，卻選在晚音樂季1個多月的5月底開唱；創辦人沈光遠強調是「體貼消費者，讓樂迷減少開銷」。

春浪在墾丁大街青麥當勞店後方遊憩區用地演出，近千坪土地約可容納5000樂迷，警方預估吸引逾2000名樂迷；「春浪」今天有吳青峰、MC HotDog熱狗、吳建豪、葛仲珊、MJ116、陳珊妮、鄭興、搖滾大嬸等歌手，蘇打綠主唱吳青峰單飛後，首場公開演唱就在春浪壓軸登場，粉絲期待他演唱剛發表的個人專輯歌曲。