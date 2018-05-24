綠光「人間條件」首次到國境之南 26日晚上登場

2018-05-24 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



由吳念真執導的綠光劇團「人間條件」戶外公演，將於5月26日晚間7點30分在屏東市千禧公園壓軸演出，免費入場，這是綠光演出「人間條件」16年後，第一次到屏東演出。

綠光劇團團長羅北安形容，這是台灣最大的野台戲，當初推出的目的就是希望讓阿公阿媽都能「相招」一起看的戲，「演的就是大家的生活」。

屏東縣長潘孟安指出，綠光劇團首次來到屏東演出，對國境之南的屏東來說是一大藝文盛事。吳導對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中可以都找到自己的角色。

導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安戲」，看到許多人為此聚集在一起看戲的過程與氛圍，令人開心、感動，他透露，今早他在臉書上公布到屏東演出的訊息時，立刻就有許多網友留言「為什麼我們沒有」？可見戶外演出一場真的非常不容易。另外演員陳竹昇也分享自己每次演出後，看到現場觀眾的回饋，有好幾次都被深深震憾。