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綠光「人間條件」首次到國境之南 26日晚上登場

2018-05-24 15:19聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

吳念真執導的綠光劇團「人間條件」戶外公演，將於5月26日晚間7點30分在屏東市千禧公園壓軸演出，免費入場，這是綠光演出「人間條件」16年後，第一次到屏東演出。

綠光劇團團長羅北安形容，這是台灣最大的野台戲，當初推出的目的就是希望讓阿公阿媽都能「相招」一起看的戲，「演的就是大家的生活」。

屏東縣長潘孟安指出，綠光劇團首次來到屏東演出，對國境之南的屏東來說是一大藝文盛事。吳導對現代家庭的細膩刻劃，讓每個人在劇中可以都找到自己的角色。

導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安戲」，看到許多人為此聚集在一起看戲的過程與氛圍，令人開心、感動，他透露，今早他在臉書上公布到屏東演出的訊息時，立刻就有許多網友留言「為什麼我們沒有」？可見戶外演出一場真的非常不容易。另外演員陳竹昇也分享自己每次演出後，看到現場觀眾的回饋，有好幾次都被深深震憾。

「人間條件」將於26日晚上7時在屏東千禧公園演出，縣府建議民眾可搭乘大眾運輸工具，當日晚間6點於屏東火車站（戴爾美語）前備有接駁車，開車前往的民眾，請將車輛停放至忠孝國小及明正國中，詳細資訊請上文化處臉書查詢，會場提供身心障礙相關服務，洽詢電話：08-7320415轉5344

綠光劇團「人間條件」首次到屏東演出，導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安...
綠光劇團「人間條件」首次到屏東演出，導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安戲」，大家相招來看戲。記者翁禎霞／攝影
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綠光劇團「人間條件」首次到屏東演出，導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安...
綠光劇團「人間條件」首次到屏東演出，導演吳念真則建議觀眾把「人間條件」看成「平安戲」，大家相招來看戲。記者翁禎霞／攝影
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吳念真潘孟安
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