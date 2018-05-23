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這個獎金源自鍾佳濱選票補助 如今匯聚了更多愛

2018-05-23 17:40聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

立委鍾佳濱（左二）當初是以選票補貼發放獎學金，如今匯聚更多人的愛心，成立教懷博愛...
立委鍾佳濱（左二）當初是以選票補貼發放獎學金，如今匯聚更多人的愛心，成立教懷博愛教育基金，每年嘉惠更多學子。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣立委鍾佳濱兩年前捐出200多萬元的選票補助金，作為國中小學畢業班獎學金，2年後，這份來自民代的愛心，又匯聚了更多熱心教育與公益人士，共同成立教懷博愛教育基金，繼續發出獎學金，今年共有658人受惠。

鍾佳濱表示，一般畢業典禮頒獎，以成績排序，難免會有遺珠之憾，有些同學或許需要鼓勵肯定，但過去鮮少或從未上台受獎，這些孩子如能適時給予關懷，就能激勵他們奮發向學，基於這樣的考量，於是有了「教懷博愛，育苗良才」獎學金計畫。

他在2016年當選立委後，獲得選舉每票30元補助金，共2百多萬元，於是他以此全數作為國中小學畢業班獎學金，經過兩年的發放，原經費用罄，為了延續富饒意義的行動，成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐獻，繼續嘉惠莘莘學子。

頒獎對象由全縣各國中小學畢業班導師各舉薦每班一名，頒獎典禮原規劃屏北、屏南、恆春三場，後為考量琉球離島交通問題，又增加琉球場，總計全縣共658位國中、國小應屆畢業生受獎。

今天下午第一場頒獎典禮在屏東市仁愛國小舉行，包括受獎學生、學校校長與老師、家長、來賓、表演學生共約750人參加，場面非常熱烈。

鍾佳濱說，有別於其他以首長為名的畢業獎項，此獎項雖依發起師長高見，以「教懷博愛」為名，但因透過班級導師推薦，又被稱作「導師獎」。「教懷博愛」不只是獎學金、獎狀、獎品的獎勵，更透過隆重的典禮與各行各業頒獎人的親身示範，給受獎學生尊榮感與學習榜樣，讓他們更有自信展翅翱翔。

另三場頒獎典禮訂於5月30日上午恆春工商、5月30日下午潮州國中、6月4日上午琉球國中舉行。此外，公益信託教懷博愛教育基金也提供全縣各高中職畢業班導師獎，每班各一份。

教懷博愛獎學金頒獎典禮今天下午在屏東仁愛國小舉行。記者翁禎霞／翻攝
教懷博愛獎學金頒獎典禮今天下午在屏東仁愛國小舉行。記者翁禎霞／翻攝
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