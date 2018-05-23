小琉球成無塑低碳示範島 未來遊客要自備盥洗用具

2018-05-23 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



未來，民眾到屏東小琉球遊玩，要自備盥洗用具，未來兩年內，小琉球將推廣環保旅店，不再提供一次性使用拋棄的免洗盥洗用具，減少塑膠製品的使用，逐步打造小琉球為無塑低碳示範島。

環保署今天啟動小琉球無塑低碳島的示範計畫，透過源頭強制分類、資源回收路圾減量、汙水處理、優化飲水、無碳旅行等5大主軸、19項措施，逐步減少島上一次性盥洗用具，寶特瓶、免洗餐具的使用，希望逐步落實垃圾減量，讓小琉球觀光與生態雙贏。

環保署長李應元表示，現在小琉球的環保旅店有31家，今年會達到60家，兩年內會有113家小琉球旅店加入減塑、無塑的環保旅店行列，不再提供一次性、拋棄的盥洗用具，不更換床單毛巾等措施，遊客可以自己攜帶。他表示，也會與業者合作，設置飲水站讓遊客攜帶環保杯裝水，不要購買一次性拋棄的寶特瓶瓶裝水，若一天一人喝兩瓶，住兩三天，就能省下許多寶特瓶，未來這些飲水器的管理，小琉球各單位也應該自發性來管理。

李應元表示，小琉球是全台唯一的珊瑚礁島。小琉球現在有一座汙水處理廠，未來環保署將協助加設2座、3座也沒有問題，讓小琉球海域的水，處理成相對乾淨的水，才排放到大海裡。環保署擴大減塑行動，很多商店也已經不提供塑膠袋，對民眾生活帶來小小的不方便，但是國人也很認同這樣的環保理念，環保署未來也會繼續擴大限塑政策。