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需要時才顯得重要！「林邊鄉志」推續集

2018-05-22 09:28聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣林邊鄉公所在民國74年曾完成編纂「林邊鄉志」，但時光匆匆已過30多年，近幾年經過許多地方人士提議下，公所去年正式啟動續編工作，預計年底前可望順利完成第二部，深受地方期待。

林邊鄉公所於民72年9月26日召開鄉志編纂籌備會議，當時成立編纂委員會，先舉辦會議審定大綱，再著手蒐集文獻資料，分類實施調查訪問，在召開委員會議研討審查資料內容，動員諸多人力終於在民74年元月出版鄉志。

不過由於時間已經超過30年，越來越多地方人士提出需要續編鄉志，公所編預算後去年正式開始執行，並委外發包由社團法人台灣史研究學會負責承攬，預計年底前應該可以順利完成林邊鄉志續編的工作。

鄉民代表會主席吳冬白表示，林邊鄉這十幾年來變化巨大，尤其是民國98年的莫拉克風災林邊溪潰堤造成全鄉淹沒重大災害，產業人文也變化巨大，更有鐵路高架化國道三號等建設，擔心耆老逐漸凋零，極力爭取鄉志進行續編。

翻開林邊鄉志第一頁，內容提到日據時代設置林仔邊庄，民國9年才將七塊厝區內的三西和及下廍割歸東港街管轄，又在民國40年經省政府核准分成林邊鄉和南州鄉兩鄉。看完這一段，不少鄉內年輕人才驚覺過去林仔邊範圍有多大。

「真的需要時才顯得重要！」吳冬白說，鄉志收集了許多史料及沿革，透過這一代紀錄提供給後代參考，扮演記錄著一個地方文化和發展的重要傳承過程，是非常重要的工作，也希望未來後代也能傳承下去。

林邊鄉公所有收藏20多本各鄉鎮送來的鄉志，提供有需要的民眾會前往借閱。記者蔣繼平...
林邊鄉公所有收藏20多本各鄉鎮送來的鄉志，提供有需要的民眾會前往借閱。記者蔣繼平／攝影
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「林邊鄉志」（最左側）在民國74年元月完成編篡，由於已經超過30年，公所去年再度...
「林邊鄉志」（最左側）在民國74年元月完成編篡，由於已經超過30年，公所去年再度展開續編，預計今年底前就會完成。記者蔣繼平／攝影
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