需要時才顯得重要！「林邊鄉志」推續集

2018-05-22 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣林邊鄉公所在民國74年曾完成編纂「林邊鄉志」，但時光匆匆已過30多年，近幾年經過許多地方人士提議下，公所去年正式啟動續編工作，預計年底前可望順利完成第二部，深受地方期待。

林邊鄉公所於民72年9月26日召開鄉志編纂籌備會議，當時成立編纂委員會，先舉辦會議審定大綱，再著手蒐集文獻資料，分類實施調查訪問，在召開委員會議研討審查資料內容，動員諸多人力終於在民74年元月出版鄉志。

不過由於時間已經超過30年，越來越多地方人士提出需要續編鄉志，公所編預算後去年正式開始執行，並委外發包由社團法人台灣史研究學會負責承攬，預計年底前應該可以順利完成林邊鄉志續編的工作。

鄉民代表會主席吳冬白表示，林邊鄉這十幾年來變化巨大，尤其是民國98年的莫拉克風災林邊溪潰堤造成全鄉淹沒重大災害，產業人文也變化巨大，更有鐵路高架化及國道三號等建設，擔心耆老逐漸凋零，極力爭取鄉志進行續編。

翻開林邊鄉志第一頁，內容提到日據時代設置林仔邊庄，民國9年才將七塊厝區內的三西和及下廍割歸東港街管轄，又在民國40年經省政府核准分成林邊鄉和南州鄉兩鄉。看完這一段，不少鄉內年輕人才驚覺過去林仔邊範圍有多大。