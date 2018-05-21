親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

併購再一樁？ 國巨22日暫停交易

錄節目精神崩潰？余祥銓憂鬱症復發急住院

環團不滿高屏減空污龜速 環保署檢討改善

2018-05-21 18:08中央社 高雄21日電

環保署南下舉辦空汙總量管制公聽會，南部反空汙大聯盟在會場外舉大字報，反對移汙抵換...
環保署南下舉辦空汙總量管制公聽會，南部反空汙大聯盟在會場外舉大字報，反對移汙抵換固汙政策。 聯合報系記者蔡容喬／攝影
分享
環保署今天舉辦高屏空污總量管制計畫第2期的草案公聽會，環保團體不滿空污減量太小且龜速，影響居民生活品質。環保署說，會檢討改善時程問題，全力要求減量排放，改善空氣品質

高屏空污總量管制計畫第1期實施3年，即將於6月結束，環保署下午在高雄蓮潭會館召開第2期管制草案暨相關子法修正草案公聽會。

地球公民基金會等10個環保團體上午先舉行記者會，表達對草案內容十分不滿，南部反空污大聯盟等環團則在公聽會場樓下抗議。

地球公民基金會董事邱花妹帶領10個環保團體的代表在記者會場，持抗議布條「減污龜速忍無可忍」與發表聯合聲明，高呼要潔淨的山林和空氣品質。

邱花妹表示，高屏空污總量管制計畫第1期實施3年已快結束，花了3年，但實質減量不多，而第2期管制計畫主力放在對固定污染源的指定削減，但時間要長達6年半，高屏民眾已忍無可忍，要求加速減量。

台灣親子共學教育促進會代表也說，最怕空氣污染季來臨，孩子容易氣喘和皮膚過敏，不僅影響孩子的睡眠和上課品質，全家的生活品質也受波及；其他環團代表認為草案規劃第2期的削減污染量太小，希望增加第2期的指定削減量。

對於環保團體的要求，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德受訪表示，時間太長部分會檢討改善，例如將改善空污3個期程壓縮為2個期程，時間可以再談；而削減污染量部分，如果業者的防污技術可達標，即要求使用相關技術削減到一定的量，只要對空污總量管制有幫助最好；並加速汰換影響空氣品質較大的二行程機車和柴油車。

為維護空氣品質，蔡鴻德呼籲業者用最佳可行控制技術和設備，加速減量排放與改善製程及空氣品質。

空污空氣品質
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

玉荷包25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07

穿越市區鐵路8月底地下化 九如陸橋變臉 新橋型簡潔流暢

2018-05-20 23:55

年初寒害影響／屏東愛文芒果 結果率僅1~4成

2018-05-20 23:45

泛舟河段變動 不刺激遊客不愛

2018-05-20 23:40

復航2年 荖濃溪泛舟今年又喊停

2018-05-20 23:35

楊俐容金門開講 分享與孩子互動

2018-05-20 23:23

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

澎湖家扶開辦飲料調製班 七美海囝仔樂學習

2018-05-20 19:10

號召兩岸泳士 金廈泳渡與搶灘料羅灣現在起報名

2018-05-20 18:29

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

年輕人出力修築古道 金山社區長輩開心傳承技藝

2018-05-20 14:47

歡度溫馨五月 高雄點燈班少年陪伴老人玩桌遊

2018-05-20 13:52

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

阿明關心高雄暗夜火警 本尊原來是許立明

2018-05-20 12:41

澎湖瓜果節登場 大熱天品嚐最消暑

2018-05-20 12:41

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28
看更多

熱門文章

父誠心跪地 白沙屯媽祖突停轎替早產兒消災5分鐘

2018-05-21 14:55

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42

影／椿象肆虐果農遭殃 竟成泰國人超愛野味？

2018-05-21 11:40

頭份四月八踩街表演 街頭為之沸騰

2018-05-20 20:25

睡覺突覺冰冷…蛇爬到身上

2018-05-21 00:02

嘉義地院動手查封 上國民黨嘉市黨部貼封條

2018-05-21 10:26

華西街蛇店吹熄燈號 弄蛇人慨同殞落

2018-05-21 09:53

花30年栽培樹梅 他被稱為北海岸樹梅職人

2018-05-21 07:37

馬英九挺徐巧芯耍冷：掃街非站台 因沒台可站

2018-05-20 23:14

選手村社宅估1.3萬人入住 林口防塞車大作戰

2018-05-20 23:59

華西街沒了蛇 還剩下哪些老店美味

2018-05-21 16:17

爭取7年多 台南六甲西側外環南段開工了

2018-05-21 13:00

斷層調查、石油探勘？金山跳石外海突現工作平台引惴測

2018-05-21 11:59

1尾蛇1窩蜂4000元 苗栗捕蜂捉蛇24日起外包

2018-05-21 14:07

玉荷包25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07

520高雄新人結婚減半 原來是黃曆惹的禍

2018-05-21 00:44

華西街7旬殺蛇人憶盛況：一天數百人湧入踏破門檻

2018-05-21 11:38

世大運選手村社宅 首波2500戶招租

2018-05-20 23:45

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35

大賣場「買一送一」 桃園2018綠色消費月特賣

2018-05-20 20:28

韓國瑜民調勝出 藍嘉縣鄉鎮市長戰將盼他來站台

2018-05-21 16:55

闊別50年聚首嘉中話當年 38兄弟情誼不變

2018-05-20 20:39

被林佳龍點名「頤指氣使」 藍議員：被欽點深感榮幸

2018-05-21 15:37

圖輯／華西街最後一家蛇肉店「亞洲毒蛇店」結束營業

2018-05-21 12:46

穿越市區鐵路8月底地下化 九如陸橋變臉 新橋型簡潔流暢

2018-05-20 23:55

連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59

華麗轉身 華西街最後一家專賣蛇店熄燈

2018-05-21 11:26

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

宜蘭螢火蟲倍增 滿山螢光閃閃

2018-05-20 23:35

淡水漁人碼頭變南洋風！絕美草屋涼亭讓人晉升網美

2018-05-21 10:26

安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26

花蓮市推觀光小旅行 部落客嘗鮮體驗

2018-05-21 07:36

92歲老兵慶生 竹市議長守約現身祝壽

2018-05-21 00:17

中央補助接連跳過 議員：嘉義市到底在哪裡？

2018-05-21 14:09

歷經4任市長 北市環南市場改建案今上梁

2018-05-21 10:31

2018選戰觀測站／桃園蘆竹區議員激戰 至少7搶4

2018-05-21 00:17

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41

星期評論／中市要「宜居」 交通建設得跟上

2018-05-20 23:52

桃園A7合宜住宅髒水排往新莊 營建署長允花8億改善

2018-05-21 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top