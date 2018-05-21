環團不滿高屏減空污龜速 環保署檢討改善

2018-05-21 18:08 中央社 高雄21日電



環保署南下舉辦空汙總量管制公聽會，南部反空汙大聯盟在會場外舉大字報，反對移汙抵換固汙政策。 聯合報系記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 環保署今天舉辦高屏空污總量管制計畫第2期的草案公聽會，環保團體不滿空污減量太小且龜速，影響居民生活品質。環保署說，會檢討改善時程問題，全力要求減量排放，改善空氣品質。

高屏空污總量管制計畫第1期實施3年，即將於6月結束，環保署下午在高雄蓮潭會館召開第2期管制草案暨相關子法修正草案公聽會。

地球公民基金會等10個環保團體上午先舉行記者會，表達對草案內容十分不滿，南部反空污大聯盟等環團則在公聽會場樓下抗議。

地球公民基金會董事邱花妹帶領10個環保團體的代表在記者會場，持抗議布條「減污龜速忍無可忍」與發表聯合聲明，高呼要潔淨的山林和空氣品質。

邱花妹表示，高屏空污總量管制計畫第1期實施3年已快結束，花了3年，但實質減量不多，而第2期管制計畫主力放在對固定污染源的指定削減，但時間要長達6年半，高屏民眾已忍無可忍，要求加速減量。

台灣親子共學教育促進會代表也說，最怕空氣污染季來臨，孩子容易氣喘和皮膚過敏，不僅影響孩子的睡眠和上課品質，全家的生活品質也受波及；其他環團代表認為草案規劃第2期的削減污染量太小，希望增加第2期的指定削減量。

對於環保團體的要求，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德受訪表示，時間太長部分會檢討改善，例如將改善空污3個期程壓縮為2個期程，時間可以再談；而削減污染量部分，如果業者的防污技術可達標，即要求使用相關技術削減到一定的量，只要對空污總量管制有幫助最好；並加速汰換影響空氣品質較大的二行程機車和柴油車。

為維護空氣品質，蔡鴻德呼籲業者用最佳可行控制技術和設備，加速減量排放與改善製程及空氣品質。