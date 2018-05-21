公園投保意外責任險 高市：無業者願承保

2018-05-21 16:28 中央社 高雄21日電



高雄市有逾600處的公園、綠地及兒童遊戲場，平均每年有超過10件意外傷害請求國賠案，高雄市政府養工處今天指出，因為沒有保險業者願意承保，所以傷者都申請國賠，會繼續協調保險業者承保。

民主進步黨籍立委管碧玲今天在立法院質詢並發布新聞稿指出，公園內兒童遊樂設施的安全性與投保公共意外責任險的情形，促內政部盡速落實投保機制，給民眾多一層的保障。

管碧玲引用衛福部訂定的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，設置者應辦理投保附設兒童遊戲場的公共意外責任險，要求內政部進行公園遊樂設施安全性盤點。

養工處長吳瑞川受訪時指出，市府今年初以來與多家保險業者協調投保公園等公共意外險，希望提供遊客休憩保障，但是業者多考量承保風險太高而沒有共識。

養工處指出，公園、綠地及兒童遊戲場不收門票，沒有門禁且24小時開放，過去偶有破損的設施、枯枝掉落、植栽氣根隆起絆倒民眾或是路面坑洞傷人等意外，民眾會循國賠管道，平均一年有10餘件。

高雄市府法制局說，公園或設施國賠以醫藥費及撫慰金居多，金額約新台幣數萬元到10萬元間；最嚴重的是多年前發生在茂林區得樂日嘎橋的騎士意外，最後理賠數百萬元。

養工處表示，還會繼續協調保險業者承保。