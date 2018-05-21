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520高雄新人結婚減半 原來是黃曆惹的禍

2018-05-21 00:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

5月20日諧音「520我愛你」，每年的這一天總有許多新人前往戶政事務所登記結婚，因此在520登記結婚的人特別多，今年有別往年，登記結婚對數減半，許多人以為是520退燒，其實不然，高雄市政府民政局科長楊進祿說， 其實是黃曆上5月2 0日這天記載「喜喪事均不取」，才使得登記結婚的人銳減一半。

根據高雄市近5年來的統計，520登記結婚的人以今年最少，最多的是2014年，有644對，就是取「愛你一世，我愛你」的諧音，2015年有568對，2016年 401對， 2017年 467對，今年有215對。

民政局說，南部民風比較傳統，通常家有婚喪喜慶還是會看黃曆上記載日子好壞，做行事參考，過去4年中，遇到5月20日，黃曆的記載日子仍很好，唯獨今年黃曆上除註明喜喪事均不取外，還特別加註 「凡事小心謹慎」，為此，登記結婚的人是近5年來最低。

不過，仍有不少人不看黃曆，依然挑在520結婚，高雄市為表達祝福之意，準備「幸福高雄‧筷筷生子」對筷致贈新人。

懷有身孕家住鳳山的蔡小姐與黎巴嫩裔日本人紀亞得，選定520為二人的結婚紀念日，蔡小姐說起與先生的緣分，真是「千里姻緣一線牽」，飛越半個地球，兩人在日本認識半年即互許終身，現在，先生又愛相隨，在高雄醫學大學就讀藥學博士，兩人都誇讚台灣的戶政事務所人員很熱情又親切，約定好辦出生登記時還要一起來戶政事務所跟大家分享喜悅。

三民區李先生與許小姐的雙方母親以前是同事，透過相親介紹認識，去年520決定交往，後來才發現男方弟弟與女方妹妹是國中同學，只能說一切都是緣份。

楠梓區的黃先生及江小姐七年前是工作上的夥伴，兩人因酷愛騎單車運動進而投緣交往。太太打趣的笑說自己很好騙「記得某次從高雄岡山騎單車到屏東萬丹，路上她因中暑以致渾身無力，先生單手拉著她的單車拖行2個多小時才找到車站，讓她相當感動，當下便決定「這輩子就是他了」。

家住小港區帶著靦腆笑容的小臨，與熱情活潑的小荻相識在嘉義中埔，小臨說過令小荻最感動的一句話「我比誰都明白你的重要！」，兩人選擇在這520我愛你的特別日子，相知相惜牽手一生。

今年5月20日黃曆上記載喜喪均不取。記者謝梅芬／攝影
今年5月20日黃曆上記載喜喪均不取。記者謝梅芬／攝影
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高雄市民政局在各戶政事務所都有人5月20日辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局在各戶政事務所都有人5月20日辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
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高雄市民政局在各戶政事務所都有人520辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局在各戶政事務所都有人520辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
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高雄市民政局在各戶政事務所都有人5月20日辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局在各戶政事務所都有人5月20日辦結婚登記。圖／高雄市民政局提供
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結婚520單車

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