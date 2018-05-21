玉荷包5月25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



5月25日高雄玉荷包即將開市，大樹區農會張清榮說，玉荷包荔枝肉厚、籽小、汁多、選好吃的玉荷包荔枝，外觀最好有三分之一外皮呈綠色，三分之二帶紅色，這樣口感、甜味最好。

玉荷包產期短，目前只有少數成熟，真正盛產是在5月下旬，今年因為氣候穩定，早發的玉荷包已陸續採收，最好的特級或A級品質較好，多半是包裝成禮盒，維持在每台斤80到100元，至於一般散裝，坊間市場目前每台斤在60到80元間。

張清榮說，5月25日以後進入玉荷包盛產期，如到大樹區，路邊就可以看到有人賣散裝的玉荷包，建議一定要先試吃，剝開時，肉質要厚，剝時，汁不要滴下來，吃起來口感才是最佳。

大樹鳳荔園區批發市場將在25日吉時開市，26日緊接著為「鳳荔觀光文化季」開幕，為期兩周的觀光文化季搭配有一日農夫遊程，要讓民眾一邊採荔枝、一邊享受田園風光。

高市荔枝種植面積3300多公頃，其中又以玉荷包為大宗，占整體7成5，不論種植面積、產量都是全國第一，玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，果核偏小、果肉Q且結實，無論是果粒、品質、價格均居台灣荔枝品種之冠，經濟產值高達12億元。

高雄市農業局局長鄭清福強調，今年氣候較前2年穩定，預期產量恢復正常，品質也比往年更好，民眾除了可透過禮盒預購，更可前往「鳳荔觀光文化季」逛逛在地市集或是參與一日農夫相關遊程。