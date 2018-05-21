親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

玉荷包5月25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

5月25日高雄玉荷包即將開市，大樹區農會張清榮說，玉荷包荔枝肉厚、籽小、汁多、選好吃的玉荷包荔枝，外觀最好有三分之一外皮呈綠色，三分之二帶紅色，這樣口感、甜味最好。

玉荷包產期短，目前只有少數成熟，真正盛產是在5月下旬，今年因為氣候穩定，早發的玉荷包已陸續採收，最好的特級或A級品質較好，多半是包裝成禮盒，維持在每台斤80到100元，至於一般散裝，坊間市場目前每台斤在60到80元間。

張清榮說，5月25日以後進入玉荷包盛產期，如到大樹區，路邊就可以看到有人賣散裝的玉荷包，建議一定要先試吃，剝開時，肉質要厚，剝時，汁不要滴下來，吃起來口感才是最佳。

大樹鳳荔園區批發市場將在25日吉時開市，26日緊接著為「鳳荔觀光文化季」開幕，為期兩周的觀光文化季搭配有一日農夫遊程，要讓民眾一邊採荔枝、一邊享受田園風光。

高市荔枝種植面積3300多公頃，其中又以玉荷包為大宗，占整體7成5，不論種植面積、產量都是全國第一，玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，果核偏小、果肉Q且結實，無論是果粒、品質、價格均居台灣荔枝品種之冠，經濟產值高達12億元。

高雄市農業局局長鄭清福強調，今年氣候較前2年穩定，預期產量恢復正常，品質也比往年更好，民眾除了可透過禮盒預購，更可前往「鳳荔觀光文化季」逛逛在地市集或是參與一日農夫相關遊程。

今年甜度17度以上的頂級規格，5斤裝禮盒賣800元，甜度16度特級規格5斤裝要價600元。相關訂購資訊請上農業局網頁查詢。

5月25日高雄玉荷包即將開市，大樹區農會張清榮說，玉荷包荔枝肉厚、籽小、汁多、選...
5月25日高雄玉荷包即將開市，大樹區農會張清榮說，玉荷包荔枝肉厚、籽小、汁多、選好吃的玉荷包荔枝，外觀最好有三分之一外皮呈綠色，這樣口感、甜味最好。記者謝梅芬／攝影
分享
選好吃的玉荷包荔枝，外觀最好有三分之一外皮呈綠色，這樣口感、甜味最好。記者謝梅芬...
選好吃的玉荷包荔枝，外觀最好有三分之一外皮呈綠色，這樣口感、甜味最好。記者謝梅芬／攝影
分享
5月25日高雄玉荷包即將開市。記者謝梅芬／攝影
5月25日高雄玉荷包即將開市。記者謝梅芬／攝影
分享

相關新聞

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

澎湖家扶開辦飲料調製班 七美海囝仔樂學習

2018-05-20 19:10

號召兩岸泳士 金廈泳渡與搶灘料羅灣現在起報名

2018-05-20 18:29

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

年輕人出力修築古道 金山社區長輩開心傳承技藝

2018-05-20 14:47

歡度溫馨五月 高雄點燈班少年陪伴老人玩桌遊

2018-05-20 13:52

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

阿明關心高雄暗夜火警 本尊原來是許立明

2018-05-20 12:41

澎湖瓜果節登場 大熱天品嚐最消暑

2018-05-20 12:41

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

單車來回150公里 高科大傳愛寶來

2018-05-19 23:51

橫山營區玩文創／芭樂枝變燈飾、在地乳品升值

2018-05-19 23:50

鳳山文化公車 集章享在地美食折扣

2018-05-19 23:45

華航三熊彩繪機慶週年 高捷彩繪車同步亮相

2018-05-19 19:27

魏德聖：墾丁真的沒那麼差 只是一切來得太快

2018-05-19 17:05

熱血！高科大單車百里募發票 送寶中合唱團出國

2018-05-19 11:30

貫通石能趨吉避邪和助孕？公路局發送 屏東民眾搶領

2018-05-19 18:15
看更多

熱門文章

這家水果行白沙屯媽祖曾駐駕 月前收攤原因是...

2018-05-20 10:43

走過一甲子 華西街最後一間蛇店下周熄燈

2018-05-19 18:07

密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39

影╱開放高麗菜免費採 他嘆：竟被網民酸爆

2018-05-20 10:41

520基隆未婚男女聯誼熱呼呼 明年增設熟男熟女組

2018-05-20 15:22

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42

92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

頭份四月八踩街表演 街頭為之沸騰

2018-05-20 20:25

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

砍樹不成、砍學校！時力籲代理縣長陳金德三思

2018-05-20 12:55

「不能吵到會考」 白沙屯媽繞道不放炮

2018-05-20 00:26

社區「愛分享」咖啡 千餘杯免費等你分享品嘗

2018-05-20 14:42

影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59

封路打芒果品嘗當季滋味 林內鄉今天好甜蜜

2018-05-20 12:16

【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

闊別50年聚首嘉中話當年 38兄弟情誼不變

2018-05-20 20:39

無人機噴藥施肥 農民省錢不費力

2018-05-20 00:29

情定520！嘉市戶所今加班受理結婚登記

2018-05-20 14:13

大賣場「買一送一」 桃園2018綠色消費月特賣

2018-05-20 20:28

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41

銀膠菊小苗似艾草 原來是外來入侵毒草

2018-05-20 10:21

基隆國際帆船賽 潮境直擊繞島

2018-05-20 00:49

台南香科年 西港刈香接力登場

2018-05-20 09:28

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

激出雲林想像火花 雲縣府將舉辦國際觀光論壇

2018-05-20 14:46

新竹市議員參選 六小福騎YouBike拜票

2018-05-20 15:12

環遊世界最省錢的交通工具 帆船族追夢的重要因素

2018-05-20 19:23

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

南迴隧道貫通石助孕？ 900份1小時內搶光

2018-05-20 00:19

藍綠新北市長參選人 再度同場較勁

2018-05-20 20:31

珠寶怎麼買才放心？ 鑑定老師這麼說

2018-05-20 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top