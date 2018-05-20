親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

放話身家達300億不會貪污 許純美要砸60億選台北市長

撞死協助會考女職員 酒駕男：前天喝1公升高粱

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

六龜荖濃溪泛舟復航兩年，今年再度停止營業，主要原因是泛舟河段變動，不少遊客抱怨不刺激、時間太短，驚險度遠不如以往。茂林國家風景區管理處表示，大自然改變河道生態，基於安全考量推動下河段泛舟，再大營利也沒有遊客安全來得重要。

荖濃溪有兩個河段適合泛舟，上河段從寶來出發、終點在新發大橋，下河段從六龜大橋出發、終點在十八羅漢山風景區，上河段較刺激，業者通常只營運上河段；八八風災後，上河段受創深 ，茂管處會同業者整理河道，僅在下半河段推動泛舟。

泛舟復航後，網友詢問荖濃溪泛舟有無推薦的套裝行程，一名曾經體驗過秀姑巒溪與荖濃溪兩地泛舟的網友回應說，「荖濃溪泛舟航程短、沒啥急流，個人不推薦」。

泛舟業者經常聽到遊客這樣抱怨，卻無法提出有力反駁，大家都是有苦難言，只能怪多次颱風重創河道。一位資深泛舟業者說，以前荖濃溪上河段十分驚險，沿途有搏浪崖、玉門關（又稱鬼門關）、千堆雪、 海豚石與魔鬼漩渦等關卡，搏浪崖有顆大石頭，所有舟艇都會翻船，救生艇必須在下游等候救援；魔鬼漩渦會吸住橡皮艇，導致舟艇原處旋轉不停，驚險度破表，現在的河段當然比不上。

茂管處副處長李易蒼表示，上河道不適合泛舟，雖然荖濃溪泛舟刺激度不如以往，但仍比秀姑巒溪來得刺激，泛舟業者與茂管處都有共識，遊客安全最重要。

六龜土壠灣休閒園區設置沖水區，進入已進入泛舟季，但園區仍一片沉寂。記者徐白櫻／攝...
六龜土壠灣休閒園區設置沖水區，進入已進入泛舟季，但園區仍一片沉寂。記者徐白櫻／攝影
分享
荖濃溪進入豐水期，泛舟業者卻沒有開始整備泛舟設備，橡皮艇堆置在倉庫內。記者徐白櫻...
荖濃溪進入豐水期，泛舟業者卻沒有開始整備泛舟設備，橡皮艇堆置在倉庫內。記者徐白櫻／攝影
分享

六龜國家風景區

相關新聞

單車來回150公里 高科大傳愛寶來

2018-05-19 23:51

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

澎湖家扶開辦飲料調製班 七美海囝仔樂學習

2018-05-20 19:10

號召兩岸泳士 金廈泳渡與搶灘料羅灣現在起報名

2018-05-20 18:29

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

年輕人出力修築古道 金山社區長輩開心傳承技藝

2018-05-20 14:47

歡度溫馨五月 高雄點燈班少年陪伴老人玩桌遊

2018-05-20 13:52

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

阿明關心高雄暗夜火警 本尊原來是許立明

2018-05-20 12:41

澎湖瓜果節登場 大熱天品嚐最消暑

2018-05-20 12:41

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

橫山營區玩文創／芭樂枝變燈飾、在地乳品升值

2018-05-19 23:50

鳳山文化公車 集章享在地美食折扣

2018-05-19 23:45

華航三熊彩繪機慶週年 高捷彩繪車同步亮相

2018-05-19 19:27

魏德聖：墾丁真的沒那麼差 只是一切來得太快

2018-05-19 17:05

熱血！高科大單車百里募發票 送寶中合唱團出國

2018-05-19 11:30

水瀨寶寶學吃魚 身手媲美游泳健將

2018-05-19 07:55

貫通石能趨吉避邪和助孕？公路局發送 屏東民眾搶領

2018-05-19 18:15
看更多

熱門文章

這家水果行白沙屯媽祖曾駐駕 月前收攤原因是...

2018-05-20 10:43

走過一甲子 華西街最後一間蛇店下周熄燈

2018-05-19 18:07

密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39

影╱開放高麗菜免費採 他嘆：竟被網民酸爆

2018-05-20 10:41

圖輯／走過近一甲子 回顧「蛇街」華西街的起落

2018-05-19 22:44

520基隆未婚男女聯誼熱呼呼 明年增設熟男熟女組

2018-05-20 15:22

新竹隆恩圳景觀空間完工啦！快來散步

2018-05-19 22:29

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

西濱快 桃園~新竹新豐通車

2018-05-19 23:44

恐怖的人面蜘蛛可以當朋友 築夢森居玩樹攀體驗大自然

2018-05-19 22:29

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

6班、成本偏高… 宜蘭明年停辦興中國中

2018-05-19 23:20

「不能吵到會考」 白沙屯媽繞道不放炮

2018-05-20 00:26

砍樹不成、砍學校！時力籲代理縣長陳金德三思

2018-05-20 12:55

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42

社區「愛分享」咖啡 千餘杯免費等你分享品嘗

2018-05-20 14:42

民宿房間數放寬 南投業者：遊客不來住有什麼用

2018-05-19 23:47

影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29

頭份四月八踩街表演 街頭為之沸騰

2018-05-20 20:25

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

大坪頂傳放生毒蛇 苗市民心驚

2018-05-19 23:43

封路打芒果品嘗當季滋味 林內鄉今天好甜蜜

2018-05-20 12:16

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

難以信服！辦學有成變停辦 家長大反彈

2018-05-19 23:24

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

無人機噴藥施肥 農民省錢不費力

2018-05-20 00:29

連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59

激出雲林想像火花 雲縣府將舉辦國際觀光論壇

2018-05-20 14:46

銀膠菊小苗似艾草 原來是外來入侵毒草

2018-05-20 10:21

台南香科年 西港刈香接力登場

2018-05-20 09:28

基隆國際帆船賽 潮境直擊繞島

2018-05-20 00:49

新竹市議員參選 六小福騎YouBike拜票

2018-05-20 15:12

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

情定520！嘉市戶所今加班受理結婚登記

2018-05-20 14:13

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

南迴隧道貫通石助孕？ 900份1小時內搶光

2018-05-20 00:19

多肉植物展 開課教你DIY

2018-05-19 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top