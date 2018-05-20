荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



六龜荖濃溪泛舟復航兩年，今年再度停止營業，主要原因是泛舟河段變動，不少遊客抱怨不刺激、時間太短，驚險度遠不如以往。茂林國家風景區管理處表示，大自然改變河道生態，基於安全考量推動下河段泛舟，再大營利也沒有遊客安全來得重要。

荖濃溪有兩個河段適合泛舟，上河段從寶來出發、終點在新發大橋，下河段從六龜大橋出發、終點在十八羅漢山風景區，上河段較刺激，業者通常只營運上河段；八八風災後，上河段受創深 ，茂管處會同業者整理河道，僅在下半河段推動泛舟。

泛舟復航後，網友詢問荖濃溪泛舟有無推薦的套裝行程，一名曾經體驗過秀姑巒溪與荖濃溪兩地泛舟的網友回應說，「荖濃溪泛舟航程短、沒啥急流，個人不推薦」。

泛舟業者經常聽到遊客這樣抱怨，卻無法提出有力反駁，大家都是有苦難言，只能怪多次颱風重創河道。一位資深泛舟業者說，以前荖濃溪上河段十分驚險，沿途有搏浪崖、玉門關（又稱鬼門關）、千堆雪、 海豚石與魔鬼漩渦等關卡，搏浪崖有顆大石頭，所有舟艇都會翻船，救生艇必須在下游等候救援；魔鬼漩渦會吸住橡皮艇，導致舟艇原處旋轉不停，驚險度破表，現在的河段當然比不上。