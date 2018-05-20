招徠買家 建商賣屋兼辦藝品拍賣會

2018-05-20 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄建商為提高買氣，常利用假日辦活動吸引客群看屋，芳崗建設今天下午在新推案「水問」推出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」，展出15件趙無極的石刻版畫，朱德群2件瓷土彩釉作品與1件石刻版畫，及新銳畫家黃小華的油畫作品4件，共22件，價值超過600萬元，還安排慈善春拍義賣會，吸引 不少貴婦看屋兼欣賞藝術品。

拍賣作品朱德群2005年石刻版畫作品「雪景」，與黃小華 2017油畫作品「綠色三角」，所得捐贈財團法人高雄市私立希恩之家、崇聖殿慈善功德會及六龜孤兒院等單位，也捐錢給六龜孤兒院，由口足畫家楊恩典代表接受。

芳崗建設董事長林達標說，將藝術帶進生活空間，一直是芳崗最想呈現給住戶的使命，他也在「芳崗水問」留一戶，歡迎來跟他當鄰居。

林達標說，辦慈善義賣活動，除分享喜悅，希望能拋磚引玉幫助社會角落最需要幫助的朋友，歡迎到芳崗水問美學空間欣賞藝術，遠眺湖景，感受悠閒的湖景生活。