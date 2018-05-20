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招徠買家 建商賣屋兼辦藝品拍賣會

2018-05-20 19:25聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄建商為提高買氣，常利用假日辦活動吸引客群看屋，芳崗建設今天下午在新推案「水問」推出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」，展出15件趙無極的石刻版畫，朱德群2件瓷土彩釉作品與1件石刻版畫，及新銳畫家黃小華的油畫作品4件，共22件，價值超過600萬元，還安排慈善春拍義賣會，吸引 不少貴婦看屋兼欣賞藝術品。

拍賣作品朱德群2005年石刻版畫作品「雪景」，與黃小華 2017油畫作品「綠色三角」，所得捐贈財團法人高雄市私立希恩之家、崇聖殿慈善功德會及六龜孤兒院等單位，也捐錢給六龜孤兒院，由口足畫家楊恩典代表接受。

芳崗建設董事長林達標說，將藝術帶進生活空間，一直是芳崗最想呈現給住戶的使命，他也在「芳崗水問」留一戶，歡迎來跟他當鄰居。

林達標說，辦慈善義賣活動，除分享喜悅，希望能拋磚引玉幫助社會角落最需要幫助的朋友，歡迎到芳崗水問美學空間欣賞藝術，遠眺湖景，感受悠閒的湖景生活。

除了「芳崗美學季」趙無極、朱德群版畫聯展，戶外還有大地文創藝演接力演出，邀十鼓擊樂團戶外盛大公演，以及來自玻利維亞天籟之音安地斯樂團，周邊活動還有安排目前最受文青歡迎的文創三輪餐車市集。

戶外還安排玻利維亞天籟之音安地斯樂團演出 。記者謝梅 芬／攝影
戶外還安排玻利維亞天籟之音安地斯樂團演出 。記者謝梅 芬／攝影
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芳崗建設今天下午在新推案「水問」推出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」，展出...
芳崗建設今天下午在新推案「水問」推出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」，展出15件趙無極的石刻版畫。記者謝梅芬／攝影
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高雄建商為提高買氣，常利用假日辦活動吸引客群看屋，芳崗建設今天下午在新推案「水問...
高雄建商為提高買氣，常利用假日辦活動吸引客群看屋，芳崗建設今天下午在新推案「水問」推出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」，還安排慈善春拍義賣會，吸引不少貴婦看屋兼欣賞藝術品。記者謝梅芬／攝影
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義賣六龜文創

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