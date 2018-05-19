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管理餐飲業空污減PM2.5 高市：全力配合中央

2018-05-19 17:18中央社 高雄19日電

高雄市已先管理一定規模餐飲業的空氣污染，估算每年可削減PM2.5約7.4噸；未來也將配合行政院環保署預告的管理辦法，共同加強控管空污

行政院環保署日前預告「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法草案」，預計於今年底擴大列管餐飲業。高雄市環保局空污與噪音防制科長黃家俊今天說，高雄市去年5月即公告施行「高雄市一定規模餐飲業空氣污染防制設施設置管理辦法」，未來全力配合。

高雄市這項管理辦法是針對燒烤、油炸料理所產生的油煙味加強管制，並規範餐飲業防制設施的管理及維護，減少空氣污染排放。

黃家俊說，餐飲業油煙中含有細小微粒，也是細懸浮微粒PM2.5的來源之一；為改善高雄市餐飲業所產生的空氣污染物及異味，也維護餐飲業者及民眾的健康，環保局去年已規範管理。

高雄市環保局要求一定規模的餐飲業者，包括座位數達300個以上或作業面積達1000平方公尺以上者，應設置集排氣系統和空氣污染物防制設施，以改善空氣品質。

這項管理辦法公告實施以來，高雄市環保局持續對符合一定規模的餐飲業進行巡查及輔導作業，目前列管的116家業者中，空氣污染防制設備設置法規符合度由公告前的70.1%提升至97.4%，其中包含多家知名的餐飲業者。

高雄市環保局管理辦法主要針對大型餐飲業者進行管制，後續將依照環保署餐飲業管理辦法要求，擴大列管對象，全面改善餐飲油煙污染，營造健康無油煙的餐飲環境。

空污PM2.5噪音

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