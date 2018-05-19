熱血！高科大單車百里募發票 送寶中合唱團出國

2018-05-19 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



偏鄉寶來國中的「寶中天籟合唱團」成立3年多，7月將前往南非參加「世界合唱大賽World Choir Games。高雄科技大學師生得知合唱團籌不足出國經費，便在校園展開「單車傳愛到寶來」募發票活動，13名師生今天挑戰騎單車來回150公里的任務，將募來的6100張發票和大家親筆寫下的祝福卡送到寶來國中，傳達正向能量。

高科大通識教育中心發起「單車傳愛到寶來」活動，由教育部大學社會責任USR「義築桃花源」的計畫支持。體育教學組組長宋明律表示，往年學校舉辦通識盃體育競賽時，會讓參加學生募捐發票代替報名費繳交，學校再將發票捐給公益團體；今年獲知寶中天籟合唱團在籌措旅費，學生二話不說將發票全數捐出，游泳校隊甚至犧牲午休，親自捧著發票箱邀師生一起獻愛。

送愛單車隊今天從高科大第一校區啟程，由鐵人三項國家隊教練田偉璋領車，宋明律及謝濬澤兩位教師壓車，單程75公里，來回150公里。師生一行13人行經行經燕巢、旗山、美濃、六龜，一路往山城邁進，預計傍晚抵達寶來，投宿一晚稍作歇息，明天再前往寶來國中。

高科大應用英語系四年級學生王謙祐是六龜排灣族子弟，深切體會到偏鄉孩子少有機會被社會看見，很開心藉此為家鄉獻愛心，他表示，外界騎單車將愛心送到寶來，是讓寶中的學生知道自己被重視、被關注，這是很重要的事情。環境與安全衛生工程系三年級學生魏仲偉第一次挑戰長距離騎單車，他覺得募發票、送發票到偏鄉，都是學生能力內可以做到的事，希望盡一己之力為社會服務。