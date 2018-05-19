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熱血！高科大單車百里募發票 送寶中合唱團出國

2018-05-19 11:30聯合報 記者徐如宜╱即時報導

偏鄉寶來國中的「寶中天籟合唱團」成立3年多，7月將前往南非參加「世界合唱大賽World Choir Games。高雄科技大學師生得知合唱團籌不足出國經費，便在校園展開「單車傳愛到寶來」募發票活動，13名師生今天挑戰騎單車來回150公里的任務，將募來的6100張發票和大家親筆寫下的祝福卡送到寶來國中，傳達正向能量。

高科大通識教育中心發起「單車傳愛到寶來」活動，由教育部大學社會責任USR「義築桃花源」的計畫支持。體育教學組組長宋明律表示，往年學校舉辦通識盃體育競賽時，會讓參加學生募捐發票代替報名費繳交，學校再將發票捐給公益團體；今年獲知寶中天籟合唱團在籌措旅費，學生二話不說將發票全數捐出，游泳校隊甚至犧牲午休，親自捧著發票箱邀師生一起獻愛。

送愛單車隊今天從高科大第一校區啟程，由鐵人三項國家隊教練田偉璋領車，宋明律及謝濬澤兩位教師壓車，單程75公里，來回150公里。師生一行13人行經行經燕巢、旗山、美濃、六龜，一路往山城邁進，預計傍晚抵達寶來，投宿一晚稍作歇息，明天再前往寶來國中。

高科大應用英語系四年級學生王謙祐是六龜排灣族子弟，深切體會到偏鄉孩子少有機會被社會看見，很開心藉此為家鄉獻愛心，他表示，外界騎單車將愛心送到寶來，是讓寶中的學生知道自己被重視、被關注，這是很重要的事情。環境與安全衛生工程系三年級學生魏仲偉第一次挑戰長距離騎單車，他覺得募發票、送發票到偏鄉，都是學生能力內可以做到的事，希望盡一己之力為社會服務。　

「學生的行動已經超乎我的想像！」教師宋明律說，這群學生日前利用晨間自主訓練，騎乘單車繞校園三圈約15公里；寶中天籟合唱團也是經年累月不斷地練習，希望假以時日站上舞台、發光發熱。單車傳愛活動除希望送合唱團出國比賽，讓全世界聽見臺灣孩子的清亮歌聲外，也讓高科大學生學習關懷他人、幫助他人。

高科大師生一行人從第一校區出發，將發票和祝福送到寶來國中。圖／高科大提供
高科大師生一行人從第一校區出發，將發票和祝福送到寶來國中。圖／高科大提供
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高雄科技大學師生展開「單車傳愛到寶來」募發票活動，助偏鄉寶來國中的「寶中天籟合唱...
高雄科技大學師生展開「單車傳愛到寶來」募發票活動，助偏鄉寶來國中的「寶中天籟合唱團」出國參賽。圖／高科大提供
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高科大通識教育中心主任張瑞芳(右二)與義築桃花源計畫主持人之一許昺奇教授(左二)...
高科大通識教育中心主任張瑞芳(右二)與義築桃花源計畫主持人之一許昺奇教授(左二)，將募得的發票交給學生。圖／高科大提供
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