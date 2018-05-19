水瀨寶寶學吃魚 身手媲美游泳健將

2018-05-19 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立動物園歐亞水獺「金莎」和「小金」的龍鳳胎寶寶已3個月大，為了學習捉魚技巧，保育員準備淺水盆，讓寶寶學捉活魚和吃魚。水獺寶寶命名票選活動也將在5月底公布結果。

在野外，歐亞水獺有如獨行俠，雌水獺在生產後會單獨照養小寶寶，因此「金莎」懷孕後，便與「小金」暫時分居，安心待產和育幼。

「金莎」和龍鳳胎寶寶居住的巢箱，可自由進出內欄舍或戶外活動場，寶寶在經過兩周密集泳訓課程後，身手已可媲美游泳健將，潛水也輕鬆自如。台灣動物區歐亞水獺專用的戶外活動場，水池的水位也即時調整回原來的高度。

現在每天下午4點半左右，保育員會將裝有朱文錦及泥鰍的浮球，放到大水池中央，讓「金莎」能夠像生產前一樣，自由地到水裡捕捉鮮魚，可一睹金莎悠游的身影。

保育員現在每天會幫其他的成年水瀨與「小金」準備600公克的鮮魚，平均分成300公克於上下午各享用一次。「金莎」因要哺餵母奶，加上寶寶也開始學習吃魚，因此目前每天的鮮魚量提高到1100公克，再以500公克、300公克、300公克的量，分成早、午、晚餵食。

目前寶寶們先暫時在內欄舍裡，用淺水盆學習自己捉活魚和吃魚，據保育員觀察後表示，朱文錦的肉質偏鬆軟較好入口，而泥鰍的口感則是屬於Q彈有韌性，兩種食材都很受歡迎，很快就能獨自在大水池中覓食。