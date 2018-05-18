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檢調辦墾丁非法露營場 業者：我們真那麼惡劣？

2018-05-18 21:42聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁國家公園沙灘椰林、碧海藍天的自然景致，是露營玩家心目中的夢幻營地，觀光局月前公布墾丁有23家非法露營場後，仍有12家斷斷續續營業；這12家多是農地變更做露營使用，或農場違法供露營，業者認為不是在高危險的地質敏感和特定水保區，又未破壞環境，單純提供露營玩家安全場所，希望政府輔導合法，導入正軌。

依山傍海的的墾丁，吸引不少露營玩家前來，非法露營場數量居國家公園之首，主要是墾丁國家公園遊憩區的合法露營用地僅四處，目前只在鵝鑾鼻「台灣最南點」旁的營地有業者承租並開放營業，另3處包括貓鼻頭公園入口處旁露營地仍興建中，滿州鄉佳樂水風景區內公有地和恆春龍鑾潭旁永豐棧集團土地，業者未開發露營使用。

「供需失調，是墾丁非法露營場興起主因！」吳姓業者說，全台興起露營潮，但玩家到墾丁找合法露營場，發現只有鵝鑾鼻營地，但 交通和購物大不便，地方人嗅到商機，紛將農地變更做露營使用，以交通方便的省道台26線船帆石、砂島一帶最多，鄰近滿州、車城鄉也有人跟進，最多到卅多家，觀光局公布名單加上墾丁遊客崩盤，很多人乾脆歇業也「避風頭」 。

墾管處查報仍有營業的12家非法露營場，多是將自有農地稍加整理，提供簡單水電、餐具或出租帳篷服務，一晚花費不到千元，有的是民宿、休閒農場將空地額外供露營使用，因增建、違 建、破壞水土保持是墾管處的大忌，業者頂多偷搭建簡易的木製棚架或鋪設水泥步道，再收到一張違反國家公園法「未經許可土地變更使用」的3000元罰單和拆除招牌通知。

「我不是在高危險的地質敏感和特定水保區，又未破壞環境，別說的好像十惡不赦，真有那麼惡劣？」墾丁大圓山露營場位於特別景觀區，地主和國產署有租約爭議，68歲老闆陳建良說他家四代住這裡，17年前退休返鄉，單純提供露營玩家安全場所賺點「老人工 」，棚架也用漂流木，既然旅遊市場有需要，政府應輔導合法，不是亂打壓，昨天調查局約談時，自認問心無愧。

墾管處說，墾丁非法露營場均是土地變更使用，12家中有2家小部分占用到公有地，合計不到50坪，因查無濫墾、破壞土水等事證，尚未達國家公園法第25條「其情節重大，致引起嚴重損害者」程度，在持續監控有無違建、濫墾行為外，也輔導業者轉型合法休閒農場，另觀光局最近頒布「露營場管理要點」，縣市主管機關可研擬放寬土地容許使用項目，為農地露營解套。

位在墾丁國家公園特別景觀區的大圓山露營場，68歲老闆陳建良氣呼呼說他4代住這，不...
位在墾丁國家公園特別景觀區的大圓山露營場，68歲老闆陳建良氣呼呼說他4代住這，不過是讓人搭蓬露營賺點「老人工」，沒有破壞環境，棚架用的是漂流木，問心無愧。記者潘欣中／攝影
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露營墾丁國家公園

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