這個宇宙超大！屏大推出全國最大人形桌遊

2018-05-18 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立屏東大學今天推出全國最大的運算思維人形桌遊，學校把已研發上市的「星際探險家運算思維桌遊」，放大成長 11公尺、寬7.5公尺的星際地圖，小朋友則化身桌遊船艦，從桌上玩到地上，親身體驗「浩瀚宇宙」。

屏東大學師培中心科普傳播學系今舉辦「運算思維嘉年華會」，除了現場布置的大型「星際探險家運算思維桌遊」外，另有32個科學攤位，包括高雄師範大學、高雄應用科技大學、國立臺南大學以及屏東縣機器人種子教師的團隊都應邀參展。

學校表示，這套放大版的「星際探險家運算思維桌遊」是於去年研發，目前已技轉上市，昨天再推出放大版，張開來比一間教室還要大，除了展現星際「真的浩瀚」外，也大大提升桌遊樂趣，小朋友是化身星際船鑑，旋走於星際之間，未來歡迎各校借用，嘉惠更多學子。

屏大同時邀請11所國小、800多位小朋友參加，和平國小的學生胡瑀軒，昨天就試玩了投石器和觸控開關等多項動手做遊戲，尤其是「星際探險大型桌遊」，她說真的讓人有在星際宇宙航行的臨場感。

還有來自牡丹鄉石門國小的劉珊瓶和蔡子鳳也說，學校平時也推動程式教育，並有南島文化的桌遊，此次參加嘉年華，玩到更多好玩的科學遊戲和桌遊，讓他們對運算思維有更進一步的認識。