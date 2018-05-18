畫說我家事 詮釋澎湖之美

2018-05-18 14:15 中央社 澎湖縣18日電



澎湖是世界最美麗海灣，澎湖100多名大小朋友以說和畫等不同角度詮釋澎湖之美，說出澎湖最美，畫出最真的澎湖。

蒲公英希望基金會舉辦「畫說我家事」活動，由大小朋友以「說」及繪「畫」兩種方式，說出與畫出自己對「最美麗海灣」澎湖家鄉真實的呈現，吸引全縣100多名小朋友參加。

澎湖縣長陳光復今天參加「畫說我家事」活動，頒獎表揚優勝中小學學生，並肯定蒲公英希望基金會長年投入公益活動，為弱勢帶來愛與希望。

蒲公英希望基金會董事長李加寶表示，「畫說我家事」活動，澎湖是全國的第一站，感謝有這麼多大小朋友參與，一起說出和畫出澎湖故鄉的美，未來還將延伸至本島各縣市。

獲得國小組金獎的中正國小薛善尹表示，得獎作品是「新船下水」的盛況，是在今年初父母帶著前往西嶼外垵參觀時的靈感，自己在人潮撿拾擲吉時，頭部被炸棗和麻糬等砸到好幾次，感覺好玩又有趣。

馬公國中林洛同則以每天早上看到阿嬤在家門口淘洗海菜為題，畫出「阿嬤洗海菜」，獲得金獎，希望透過說出與畫出的活動，吸引更多民眾發現澎湖之美。

蒲公英希望基金會舉辦「畫說我家事」活動，今天在馬公中正與文光國小等表揚繪畫與演說各組優勝，並展出優勝作品。