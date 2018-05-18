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潮州城隍觀光文化祭 今年實施鞭炮減量

2018-05-18 09:50聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

三年一科的屏東潮州城隍觀光文化祭即將正式登場，30日至6月03日將有來自全國各縣市城隍爺齊聚潮州祈福遶境大會師，一系列精采活動也將於18日晚間陸續展開，主辦單位也跟鎮公所開協調會討論鞭炮減量細節。

由於三年一科的活動相當盛大，為了配合空汙議題實施鞭炮減量，這次的遶境活動主辦單位將律定各地城隍廟隊伍入廟時只放一串鞭炮，另外準備環保鞭炮機及安排壓後清掃隊伍，今天也在鎮公所進行第一場保護環境協調會。

屏東縣潮州鎮三年一科城隍觀光文化祭，18至20日有國樂團、撼動HAD、舞蹈，26日有十二家將時尚走秀，25至29日在華興路觀禮台皆有安排藝文晚會，觀光文化祭結合美食和市集，相當精采可期。

另外，5月30日至6月2日是傳統的「宮廟平安遶境」活動，6月3日則是「全國城隍大會師」，基隆護國城隍廟、羅東城隍廟、頭城城隍廟、蘇澳城隍廟、新竹都城隍廟等等共來自全台各地30間，屆時齊聚屏東潮州祈福。

屏東潮州縣城隍廟主委王敬鎧表示，這次活動也將宣傳屏東在地美食，例如冷熱冰、萬巒豬腳、東港鮪魚餐等等，把潮州城隍歷史文化與屏東特色觀光美食結合，歡迎大家蒞臨屏東潮州，體驗不一樣的宗教觀光文化盛事。

三年一科潮州城隍觀光文化祭活動即將18日晚間率先登場，遶境及大會師活動則在5月3...
三年一科潮州城隍觀光文化祭活動即將18日晚間率先登場，遶境及大會師活動則在5月30日至6月3日進行。記者蔣繼平／攝影
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潮州城隍廟縣城隍爺駕前十二家將是全台城隍廟中唯一的家將團，具有特殊性。圖／潮州城...
潮州城隍廟縣城隍爺駕前十二家將是全台城隍廟中唯一的家將團，具有特殊性。圖／潮州城隍廟提供
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潮州城隍廟縣城隍爺駕前十二家將是全台城隍廟中唯一的家將團，具有特殊性。圖／潮州城...
潮州城隍廟縣城隍爺駕前十二家將是全台城隍廟中唯一的家將團，具有特殊性。圖／潮州城隍廟提供
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