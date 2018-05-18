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壽山動物園紅鶴不跳求偶舞 將送到台北市動物園找姻緣

2018-05-18 00:30聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

到過高雄市壽山動物園的遊客大概沒有看過園內10隻智利紅鶴跳求偶舞吧？園方從資料、與其他動物園交流中得知，紅鶴不跳求偶舞，就沒有交配繁殖的可能，群聚的紅鶴如果數量太少，就不太會求偶；因此，壽山動物園徵得到台北市動物園的同意，雙方進行紅鶴保育計畫，今年底之前壽山動物園的10隻紅鶴將送到台北「借殖」，希望藉台北市動物園紅鶴群聚的氛圍讓高雄紅鶴感受到求偶或被求的必然，進一步繁殖小紅鶴。

高雄市的動物園40年前還在西子灣時，智利紅鶴一大群被引進動物園，老員工見過那時的紅鶴跳求偶舞，但不記得有沒有繁殖過。40年來，這群紅鶴僅存10隻；智利紅鶴區就在壽山動物園入口左邊，紅鶴漫步、單腳閉目休息的優雅樣貌總吸引許多遊客觀賞拍照。

不過，紅鶴不跳求偶舞，影響繁殖，觀光局長曾姿雯和動物園人員討論過問題所在，也就園區大小、群聚數量等面向設法解決。

觀光局動物園管理中心主任莊絢智表示，園方蒐集有關紅鶴的資料、並在泰國動物園人員到壽山動物園交流時向他們請教─泰國動物園有大紅鶴，對方說紅鶴的數量多，在群體裡會跳求偶舞求偶，才有繁殖的機會。

曾姿雯因此促壽山動物園和台北市動物園協商，把智利紅鶴送到台北市「群聚」，看能不能刺激這10隻紅鶴繁殖。

莊絢智說，台北市動物園的紅鶴繁殖過小紅鶴，經協商，台北市動物園同意這項保育計畫讓高雄紅鶴北上借殖；壽山動物園年底前會整建部分園區，也會在那時把智利紅鶴送到台北，希望能繁殖成功。

高雄市壽山動物園的智利紅鶴幾乎不求偶，難繁殖，高市因此和台北市動物園進行保育計畫...
高雄市壽山動物園的智利紅鶴幾乎不求偶，難繁殖，高市因此和台北市動物園進行保育計畫，將把高雄10隻送到台北群聚，希望覓得佳偶繁殖出小紅鶴。記者楊濡嘉／攝影
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動物園智利泰國

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