Nespresso郵局回收膠囊服務 搶先於五縣市開跑

2018-05-17 21:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Nespresso自1986年創立以來，持續重視咖啡品質、自然環境、與咖啡農生產力永續循環，25年前即開始在全球建立起完善的膠囊回收系統，提供便利的回收方式，鼓勵消費者參與。在台灣，除目前全台Nespresso精品店及百貨公司皆設置膠囊回收箱外，更往永續發展的承諾邁進一步，推出「全新郵局回收服務」，搶先於台南、高雄、屏東、台東與花蓮5縣市開跑體驗，消費者毋需支付郵資，即可輕鬆使用郵寄方式回收Nespresso咖啡膠囊。

Nespresso指出，回收據點數量也因密集的郵局據點加入，一舉增加10倍，提供超過300個回收據點，便利性大幅提升。此郵局回收服務，為針對全台灣消費者的長期回收計畫，Nepsresso將從搶先體驗的五個縣市消費者回饋意見中，使服務更臻完善。