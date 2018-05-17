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Nespresso郵局回收膠囊服務 搶先於五縣市開跑

2018-05-17 21:31經濟日報 記者張義宮╱即時報導

Nespresso自1986年創立以來，持續重視咖啡品質、自然環境、與咖啡農生產力永續循環，25年前即開始在全球建立起完善的膠囊回收系統，提供便利的回收方式，鼓勵消費者參與。在台灣，除目前全台Nespresso精品店及百貨公司皆設置膠囊回收箱外，更往永續發展的承諾邁進一步，推出「全新郵局回收服務」，搶先於台南、高雄、屏東、台東與花蓮5縣市開跑體驗，消費者毋需支付郵資，即可輕鬆使用郵寄方式回收Nespresso咖啡膠囊。

Nespresso指出，回收據點數量也因密集的郵局據點加入，一舉增加10倍，提供超過300個回收據點，便利性大幅提升。此郵局回收服務，為針對全台灣消費者的長期回收計畫，Nepsresso將從搶先體驗的五個縣市消費者回饋意見中，使服務更臻完善。

目標於2020年，將郵局回收服務推廣至全台灣各地上千家郵局。消費者只需三步驟輕鬆回收，即可為永續環境盡份心力，回收後的膠囊會送到台灣指定地點，咖啡粉將運用於有機農業種植，鋁質膠囊材質則可熔化為鋁錠，無限再製為各式生活用品，賦予每個膠囊新的生命，讓消費者選擇的每一杯Nespresso咖啡更有意義。

Nespresso推出「全新郵局回收服務」，搶先於台南、高雄、屏東、台東與花蓮5...
Nespresso推出「全新郵局回收服務」，搶先於台南、高雄、屏東、台東與花蓮5縣市開跑體驗，消費者毋需支付郵資，即可輕鬆使用郵寄方式回收咖啡膠囊 。 圖／Nespresso提供
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郵局咖啡

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