想帶給大家正能量 馬祖高中清寒生考上東華中文

2018-05-17 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「我想把自己的人生轉成正能量帶給大家。」107學年度大學個人申請統一分發今天放榜，連江縣國立馬祖高中三年級學生胡泯榮考上國立東華大學中文系，家中雖是低收入戶，但他卻更早確立升學志向，填遍所有國立大學中文系，想將自己不太順遂的生命歷程，撰寫成一部充滿趣味與詼諧正向的長篇小說。

胡泯榮原先住在桃園，後來因為家庭因素轉到馬祖高中就讀，且平時多由兩名姊姊照顧，即便如此，他卻沒有因為家庭經濟困難而荒廢學業，反而更專注學習，要求自己在學校排名名列前矛，維持一定的水平。

胡泯榮笑說，因為自己的人生經歷，很早就確定未來升學的志向，且以中文系為目標，希望能在大學時精進文學寫作能力，將自己的生命歷程，寫成一部充滿趣味與詼諧正向的長篇小說，因此選填大學個人申請校系時，幾乎將所有的志願都填國立大學中文系。

而陳漢興則錄取國立中央大學土木工程系，因為家中經營營造公司，深刻看見現今年輕人對於需勞動又危險的營建工程行業十分排斥，近年來更造成人才斷層危機，甚至還會影響工程品質，危害人民的安全，因而確定自己未來的方向。

陳漢興高中三年來認真讀書，維持中上成績，也積極參加各項體育活動，例如全校籃球比賽冠軍、全縣田徑金牌、甚至是在全國黑豹旗棒球大賽擊出全壘打，藉此鍛鍊自己將來從事工程工作所需的強健體魄。