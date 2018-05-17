行政院要推鄉鎮整併 屏縣有11鄉鎮人口低於1萬

2018-05-17 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



行政院推行政區劃法，提供縣市首長調整鄉鎮行政區權力，以屏東縣而言，全縣有33鄉鎮市，其中有11鄉鎮的人口低於1萬，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，屏東縣的鄉鎮劃分，不只要考量人口、還有面積、距離，甚至有不同族群等考量，未來要推整併，縣府會一併考量。

事實上，為了提高行政效率，屏東縣政府早在多年前就針對戶政單位進行整併，由於成效良好，後來審計室還曾於民國101年去函屏東縣政府，建議應該比照戶政事務所，對鄉鎮公所也進行整併。

不過縣府民政處長鄭文華也說，戶政是縣府轄下的2級單位，縣府可以直接調整，鄉鎮公所並不直屬於屏東縣政府，性質並不相同，縣府在沒有法源依據的情況下，要合併，必須經過雙邊代表會同意，「沒有你情我願，是行不通的」。

屏東縣因族群多元、幅員遼闊、還有離島，全縣鄉鎮市公所多達33個，人口最多的屏東市有20萬人，最少的霧台鄉只有3千多人，有些鄉鎮一里的人口就贏過一鄉人，城鄉人口分布相當不均。