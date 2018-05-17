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戲院荒廢30年 金門大學建築系畢業展再利用

2018-05-17 07:41聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

國立金門大學建築學系應屆畢業生選在荒廢30多年的金沙戲院舉行畢業展，38名畢業生的作品分8大類，有居住、公共、醫療運動、教育、景觀城市、商業公辦、再利用和文化，讓這棟被遺忘的老建築再度燃起新生命，展出將到5月22日。

這項特別畢業展開幕，包括縣政府參議許寬、金門縣工商發展投資策進會總幹事王中聖等人都到場參觀，許多附近的居民也重回戲院，看看學生的創意，也重溫昔日那段被遺忘的時光。

金大建築系副教授曾逸仁表示，這座金沙戲院已荒廢30年，裡面積了滿滿的灰塵、垃圾，也有治安隱憂，這次學生在這裡辦展，學校原本擔憂有安全上的顧慮，學生花了一個多月，把戲院整理乾淨，經過學生的巧手布置，整個不一樣。

其中，今年的建築系畢業生中只有陳家揚是金門籍，來自烈嶼鄉的他將阿公的理髮廳打造成「嘉年華冰果室」，此次創作「西方極樂『市』界」，期盼旅客深入聚落，透過不同的路徑和節點，體驗當地居民生活真面貌，讓聚落再次活過來。

此外，也有受難的記憶，透過維護後，成為展覽之一，來自台北的吳佳壎設計「金門戰地受難紀念園區」，吳佳壎說，冷戰時期金門為戰事重要據點，居民卻無權選擇戰爭在自己家園爆發。花崗石醫院是當時戰爭氛圍下，居民得以延續生命的精神場所，至今已廢棄12年。金門有古寧頭戰史館、八二三戰史館，卻沒有從民眾受難的角度來看戰爭。她用已關閉 20 多年的花崗石醫院為基調，在外圍設計一座戰爭受難紀念館，型塑成「金門戰爭受難紀念園區」。

金門大學建築系學生去年底整修金沙戲院，舉辦期中議題展，喚起當地居民美好回憶，今年更擴大作為畢業成果展展場，因為金大建築系畢業展，讓金沙戲院再度成為新亮點。

金大建築系畢業生吳佳壎用關閉20多年的花崗石醫院為基調，在外圍設計戰爭受難紀念館...
金大建築系畢業生吳佳壎用關閉20多年的花崗石醫院為基調，在外圍設計戰爭受難紀念館，型塑「金門戰爭受難紀念園區」。記者蔡家蓁／攝影
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金大建築系畢業生昨選在荒廢30多年的金沙戲院舉行畢業展，讓這棟被遺忘的老建築再度...
金大建築系畢業生昨選在荒廢30多年的金沙戲院舉行畢業展，讓這棟被遺忘的老建築再度燃起新生命。記者蔡家蓁／攝影
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金沙戲院在昔日曾是金東最熱鬧的市區，可是繁華落盡，後來卻成為廢墟，金大建築系在此...
金沙戲院在昔日曾是金東最熱鬧的市區，可是繁華落盡，後來卻成為廢墟，金大建築系在此舉辦畢業展，讓荒廢戲院再度成為新亮點。記者蔡家蓁／攝影
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