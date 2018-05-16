金門人的新福利 酒後代駕有補助

2018-05-16 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



有鑑於金門的酒駕居高不下，金酒公司基於回饋鄉里的，將試辦「酒後代駕」的補貼辦法，最快7月上路，將找在地計程車業者合作。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門高粱酒是台灣白酒龍頭，每年營業額高達上百億，但高粱酒熱賣下，金門的酒駕人次也是居高不下，金酒公司為了回饋鄉里的，計畫推出「酒後代駕」的補貼辦法，最快7月上路，第一年預計花費200萬元，以平均每趟次補貼300元來算，預計可補助6500趟次，雖然外界仍有不少雜音，但金酒公司總經理張鳴仁說，「這筆錢，只要能救一條人命就值得！」

金門前年共取締250件酒駕、去年291件，今年1-4月份共取締73件，但卻有2人因酒駕肇事死亡，顯示酒駕肇事嚴重度逐年增加。有感於酒駕意外造成的人命傷亡，張鳴仁先在臉書上提出「「酒後代駕」的構想，隨即獲得縣長陳福海的高度認同，在縣務會議上指示，交由縣警局與金酒公司著手研議。

依據規劃，將引進「台灣代駕 TWDD」平臺服務，召募在地具有職業駕照、良民證、無肇事紀錄以及5年以上駕齡的計程車司機，運用「酒後代駕費用補助」措施，提升公司企業公益形象，共同創造政府、社會、飲酒者、酒廠及計程車業者多贏局面，達到金門「零酒駕死亡」之目標。

使用者要先安裝APP，提前透過APP來預約，只要民眾使用一次酒後代駕APP服務，金酒就補貼台灣代駕公司每趟次100元；另外，每車每趟乘客在依里程數，補貼不同的金額，舉例來說，若民眾搭乘6公里，需要花費400元，那民眾只要付250元，其他差額由金酒支付。

金門縣警察局長劉耀欽表示，六都近幾年來陸續推動「酒後代駕」服務，酒駕違規有逐漸呈現減少趨勢，酒駕肇事死亡也有逐年減少趨勢；他贊同推動這項辦法，希望可以減少肇事率，降低死亡率。

對此，議員歐陽儀雄認為，這項辦法，一年只要花200萬元，若可以救1、2條人命，可以說就值得了，不過，歐陽儀雄也透露，有民眾也跟他反映，年底選舉將屆，縣府積極推動這項補貼，難免給人「政策綁樁」的疑慮。

議員唐麗輝則不同意這項辦法，她說，這樣子只是服務少數人，公家的資源應該以大多數人為取向，以小眾為取向，恐會引人詬病。更別提，這可能會讓人聯想是變相鼓勵飲酒。 金門生產高粱酒，連帶的酒駕頻率也很高，圖為警方夜間實施臨檢。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康