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金門高中創客實驗室啟用 讓手做變簡單

2018-05-16 21:09聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「創客」（Maker）是當代潮流趨勢中最被熱烈討論的一環。國立金門高中創客自造實驗室今天啟用，校方表示，盼藉由創客教室的設置，提供有藝術設計頃向的同學創作發展的機會，讓學生「做中學」，以利創造知識分享，讓學校成為資源共享的創客天堂。

金門高中創客自造實驗室設置在生活科技大樓二樓，透過教育部國教署經費補助建構，更邀請自造教育示範中心團隊，共同營造與學習創客教育。

金門高中校長廖俊仁表示，這些年因多元入學，金中學生異質化的情況比以前更明顯，期望經由創客教室的設置，讓學習成就低、學習動機弱的同學由動手操作，從有趣的學習讓同學找到學習的樂趣。

廖俊仁也提到，他近日利用課餘時間，在這座實驗室裡，用小車床打造3支獨一無二的木製筆，分送給縣長陳福海、立委楊鎮浯和縣府教育處長李文良等人，感謝他們對學校的支持，他也提及，親身體驗過，就會覺得自己親手做，一點都不難！

這座首個創客自造實驗室引進推動自造教育相關的設備，如3D列表機、雷射切割機、CNC雕刻等硬體設備及教學組件外，其中，創客國際公司徐秀榮總經理有感教室硬體設備尚有不足，更在今年5月捐贈電腦5臺、繪圖機1組、防潮箱以及師生工作桌等設備……，讓創客自造實驗室設備更為完善，有利學生學習。

金門高中校長廖俊仁（右）把親手做的木製筆，送給教育處長李文良（左）。記者蔡家蓁／...
金門高中校長廖俊仁（右）把親手做的木製筆，送給教育處長李文良（左）。記者蔡家蓁／攝影
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金門高中創客自造實驗室正式啟用，校長廖俊仁（左四）與來賓共同主持揭幕。記者蔡家蓁...
金門高中創客自造實驗室正式啟用，校長廖俊仁（左四）與來賓共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
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金門高中創客自造實驗室今天正式啟用，校長廖俊仁親自示範用小車床打造木製筆，讓眾人...
金門高中創客自造實驗室今天正式啟用，校長廖俊仁親自示範用小車床打造木製筆，讓眾人看了也很佩服。記者蔡家蓁／攝影
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