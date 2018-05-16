金門高中創客實驗室啟用 讓手做變簡單

2018-05-16 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「創客」（Maker）是當代潮流趨勢中最被熱烈討論的一環。國立金門高中創客自造實驗室今天啟用，校方表示，盼藉由創客教室的設置，提供有藝術設計頃向的同學創作發展的機會，讓學生「做中學」，以利創造知識分享，讓學校成為資源共享的創客天堂。

金門高中創客自造實驗室設置在生活科技大樓二樓，透過教育部國教署經費補助建構，更邀請自造教育示範中心團隊，共同營造與學習創客教育。

金門高中校長廖俊仁表示，這些年因多元入學，金中學生異質化的情況比以前更明顯，期望經由創客教室的設置，讓學習成就低、學習動機弱的同學由動手操作，從有趣的學習讓同學找到學習的樂趣。

廖俊仁也提到，他近日利用課餘時間，在這座實驗室裡，用小車床打造3支獨一無二的木製筆，分送給縣長陳福海、立委楊鎮浯和縣府教育處長李文良等人，感謝他們對學校的支持，他也提及，親身體驗過，就會覺得自己親手做，一點都不難！