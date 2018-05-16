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新住民獲餐飲證照 越南姐妹開魔法點心屋自立自強

2018-05-16 18:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

來自越南新住民吳觀妹在善牧社會福利基金會高雄中心培訓下，取得丙級中餐證照，在基金會培力，吳觀妹與姐妹們，去年底在鳳山區開設「魔法點心屋」，創作獨特法國麵包與各式甜點，觀妹感念善牧的培力，將每月收入，提撥部分盈餘經由善牧高雄中心回饋社會做公益。

移民署主任秘書林興春、陸委會法政處副處長魯仲尼今南下高雄，「到府關懷、宅配愛」行動列車，走訪「魔法點心屋」越南籍吳觀妹，接著也拜會長期與更生保護協會合作，幫助社會邊緣人與監獄受刑人心靈成長輔導大陸籍的新住民沈美鳳，感謝新住民對台灣關愛。

越南籍新住民吳觀妹來台18年，她在善牧社會福利基金會高雄中心培訓下取得丙級中餐證照，2012年與社區新住民姊妹成立「南洋mama魔法廚房」透過美食讓更多臺灣人認識越南文化。早期「南洋mama魔法廚房」以接訂單、擺攤為主，但去年底開設「魔法點心屋」，吳觀妹說，在行銷、營運成本，須審慎思考，是很不一樣的經驗。

「魔法點心屋」現由5名新住民姐妹經營，創作6種獨特越式法國麵包與各式甜點，作為招牌菜。吳觀妹感念政府資源培力協助，將每月收入提撥部分盈餘經由善牧高雄中心回饋社會做公益，幫助更多需要的人。

來自廣東大陸籍新住民沈美鳳嫁到台灣當醫師娘，先生生前是仁醫也是更生保護協會成員，她受先生啟發，將喪偶之痛化為大愛奉獻社會，參加新時代賽斯教育基金會，與更生保護協會合作幫助社會邊緣人走向正途，走入監獄輔導受刑人心靈成長。

沈美鳳參加高雄市新住民經濟發展協會關注陸配創業、提供弱勢家庭扶助、認養非洲貧童，投入慈善事業，平均每年捐助社會公益活動50萬元以上。

移民署主秘林興春說，台灣移民人口突破53萬，以女性婚姻移民為大宗是重要的新力量。中央與地方政府、NGO團體的合作，期望發掘新住民語言、文化與多元生活經驗的優勢，展現對生命的熱情與活力。

移民署「到府關懷、宅配愛」行動列車，提供在地便民行動服務、個案關懷家訪及多元文化宣導等，透過公私部門資源結合，給予新住民適時協助，連結當地社區網絡資源，營造多元友善環境。

移民署主任秘書林興春（右三）、陸委會法政處副處長魯仲尼（右一）今南下高雄，「到府...
移民署主任秘書林興春（右三）、陸委會法政處副處長魯仲尼（右一）今南下高雄，「到府關懷、宅配愛」行動列車，拜訪長期與更生保護協會合作，幫助社會邊緣人與監獄受刑人心靈成長輔導大陸籍的新住民沈美鳳（右四）。記者劉星君／攝影
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移民署主任秘書林興春、南區事務大隊高雄市第一服務站等，今南下高雄，走訪善牧基金會...
移民署主任秘書林興春、南區事務大隊高雄市第一服務站等，今南下高雄，走訪善牧基金會高雄中心培力南洋媽媽魔法點心屋，也品嚐越南特色美食。。記者劉星君／攝影
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移民署主任秘書林興春、南區事務大隊高雄市第一服務站等，今南下高雄，走訪善牧基金會...
移民署主任秘書林興春、南區事務大隊高雄市第一服務站等，今南下高雄，走訪善牧基金會高雄中心培力南洋媽媽魔法點心屋，也品嚐越南特色美食。記者劉星君／攝影
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新住民移民越南

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