復育成功 阿公店森林公園也有螢火蟲

2018-05-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市工務局斥資5000萬打造的岡山區阿公店森林公園，成為高雄近郊最受歡迎的森林公園，近年來結合水域棲地，復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙有成，不過螢火蟲季節到5月中旬已近尾聲，想賞螢的民眾可把握今年最後機會。

工務局表示，阿公店園區分3期開闢，串聯復興渠及野溪，結合水域棲地，努力營造自然生態。除擴大蝴蝶花園，栽植多樣性的蝴蝶蜜源植物及幼蟲食草外，更在螢火蟲專家陳仁昭教授指導下，培育水生及陸生螢火蟲幼蟲，進行螢火蟲復育。

工務局說，螢火蟲復育是一門專業且細膩的課題，因為牠的幼蟲食用蝸牛及水生螺類，所以復育任務先從野放幼蟲食源的蝸牛及水生螺類開始，搭配栽植地瓜葉等，供蝸牛進行覓食，以創造食物鏈方式營造棲地，成功復育螢火蟲的新天地。

工務局養工處呼籲，螢火蟲季節約在4月初到5月中旬，夜晚8到9點螢火蟲開始尋偶交配，是最佳賞螢時段；但前往賞螢的民眾千萬不要使用閃光燈，且切勿捕捉，避免燈源干擾，造成螢火蟲的傷害。