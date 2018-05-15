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東港一個里比鄉還大 興東里長一人服務萬人

2018-05-15 18:59聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣東港鎮興東里人口數有1萬1049人，除了是鎮內最大里，人數更超越縣內其他13個鄉，堪稱都快要跟鄉長一樣忙了，光是一個里長就要服務一萬個里民，初任里長的陳銘修服務熱忱受肯定，唯一的心法就是「要讓里民找的到你」。

今年49歲的興東里長陳銘修，是全鎮22個里當中最年輕的里長，他一直以來都擔任興東社區發展協會理事長，當初感到鎮內里長們年紀較大，而重劃區內搬來許多年輕族群，希望有新氣象才首次投入選舉且順利當選里長。

為了隨時接獲里民反映問題，陳銘修經營臉書外也使用LINE跟Messenger等手機APP，目的就是要讓所有的里民隨時找的到里長，就算沒有接電話也可以收到訊息，剛選上時也挨家挨戶拜訪發名片，來跟所有里民「加好友」。

陳銘修表示，自己每天都看臉書社群，就是為了瞭解年輕族群的里民有沒有在網路上反映公共事務，譬如像路燈不亮一件事，興東里的面積最大，若其他里壞一支這裡就要壞上10支，靠里長一人每晚巡視根本巡不完，直接LINE最快。

陳銘修說，興東里內有8棟大樓，有的沒設置管委會，幾乎有任何糾紛都要找里長協調，最多就是上下樓淹水漏水問題，還有大型傢俱得提前通報丟棄，重劃區內建地雜草多等問題，等於每天都有處理不完的雜事。

陳銘修分享，除了督促自己每天要看完所有訊息，里民反映的事情都要認真處理，絕對不要敷衍、搪塞或拖延，定要今日事今日畢，而且認真做事，公所也很樂意提供協助，一直以來也很感謝公所各課室幫忙。

屏東縣東港鎮興東里里長陳銘修，平時要服務的里民就有1萬人。記者蔣繼平／攝影
屏東縣東港鎮興東里里長陳銘修，平時要服務的里民就有1萬人。記者蔣繼平／攝影
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